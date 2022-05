Berufsorientierung wird Ganztagsangebot an Schulen in MV Stand: 11.05.2022 14:56 Uhr An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern soll es künftig mehr Ganztagsangebote zur beruflichen Orientierung geben. Dafür haben mehrere Wirtschaftskammern und das Bildungsministerium eine Kooperation vereinbart.

Die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land wollen damit mehr Jugendlichen an ihren Schulen praktische Angebote zur Berufsorientierung machen. Formate dazu gibt es bereits. So vermittelt die IHK Neubrandenburg seit vier Jahren Auszubildende als Ausbildungsbotschafter an Schulen, die dort von ihren Erfahrungen bei der Berufswahl und in der Ausbildung berichten.

Oldenburg: Mehr Chancen für Jugendliche, um Talente zu entdecken

Die Handwerkskammer Schwerin bietet Neuntklässlern mit ihrer Handwerkerschule Unterricht in handwerklichen Techniken an. An einigen Schulen gibt es Handwerk bereits als Wahl-Unterrichtsfach - unterstützt von Handwerksbetrieben der Region, die Schülern dann auch Praktika anbieten. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sagte, Schule sei mehr als Unterricht. Für ihre Berufsentscheidung müssten Jugendliche mehr Chancen bekommen, sich auszuprobieren und ihre Talente zu entdecken.

