Berühmtes Friedrich-Gemälde kommt nach Greifswald

Die Stadt Greifswald wird im Jahr 2024 das Gemälde "Kreidefelsen auf Rügen" des Malers Caspar David Friedrich ausstellen. Es hängt normalerweise im schweizerischen Winterthur. Anlässlich des 250. Geburtstages Friedrichs soll es nach Greifswald ausgeliehen werden. Es wird sieben Wochen lang im Pommerschen Landesmuseum zu sehen sein. Zusätzlich will die Hansestadt mit einem ganzjährigen Programm aus Lesungen, Theateraufführungen und Sonderausstellungen an den berühmten Vertreter der Romantik erinnern. In Greifswald erhielt Friedrich seine ersten Zeichenstunden, er sei der Stadt Zeit seines Lebens eng verbunden geblieben, so ein Sprecher der Stadt.

