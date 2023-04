Berlinerin verläuft sich bei Hundespaziergang Stand: 10.04.2023 06:33 Uhr Am Sonntagabend hat sich eine 43-jährige Berlinerin in einem Naturschutzgebiet bei Prerow verlaufen. Sie meldete sich bei der Polizei und konnte mitsamt ihrer zwei Dackel vom Meer aus gerettet werden.

Dass ihr Hundespaziergang am Ostersonntag mit einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Seenotrettung enden würde, hätte sich eine 43-jährige Berlinerin bestimmt kaum vorstellen können. Die Frau war am Abend mit ihren zwei Dackeln aus Prerow aufgebrochen und drei Stunden lang in dem ihr unbekannten Naturschutzgebiet gewandert. Gegen 20:25 Uhr wusste sie nicht mehr, wo sie entlanggegangen war. Sie fand sich oientierungslos im Wasser stehend wieder und meldete sich bei der Polizei in Barth, um Hilfe anzufordern.

Frau mit Rettungsboot erreicht

Die Beamten aus Barth leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein und infomierten sowohl die Seenotrettung als auch die Feuerwehr. Die Beamten selbst sowie freiwillige Feuerwehren aus Wieck, Born und Prerow begaben sich auf die Suche nach der Frau. Am Nothafen Darßer Ort startete ein Seenotkreuzer zur Unterstützung. Keine Stunde später - gegen 21:15 Uhr - erreichte ein Beiboot des Seekreuzers die Berlinerin. Sie befand sich in der Nähe des Nothafens Prerow auf einer Sandbank, die von Wasser umspült war. Sie kam mit durchnässten Schuhen, ihren beiden wohlbehaltenen Dackeln und einem Schrecken davon.

