Bei Rostock: Drei Leichen entdeckt - Ermittlungen wegen Mordes Stand: 31.03.2022 11:48 Uhr Ein 26-Jähriger aus Rövershagen bei Rostock steht unter Mordverdacht. Er soll seinen 52-jährigen Vater, seine 48-jährige Mutter sowie seine 25-jährige Schwester wegen innerfamiliärer Probleme getötet haben, so die Staatsanwaltschaft.

Die Leichname der drei seien am Mittwoch von Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Rostock auf einem abgelegenen Feld in der Nähe von Kösterbeck geborgen worden, teilten die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeinspektion Rostock am Donnerstagmittag mit. Die Leichname werden nun rechtsmedizinisch untersucht.

Beschuldigter in U-Haft

Der Beschuldigte sei bereits vernommen worden und habe sich auch zu den Vorwürfen geäußert, hieß es. Über den Inhalt seiner Aussage teilten die Ermittler aber nichts mit. Das Amtsgericht Rostock erließ Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Opfer waren seit Januar verschwunden

Wie es weiter hieß, wurden die Ermittlungen durch eine Vermisstenanzeige einer weiteren Verwandten der Opfer ausgelöst. Diese habe sich Mitte Februar an die Polizei gewandt. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft waren die drei Opfer seit Januar verschwunden. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht. Es gelte die Unschuldsvermutung.

