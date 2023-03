Bei Gützkow: Geldtransporter überfallen - Millionenbetrag erbeutet Stand: 02.03.2023 13:14 Uhr Unbekannte haben am Donnerstag einen Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow überfallen. Sie flohen vom Tatort mit einem eigenen Transporter und setzten die zwei zurückgelassenen Fahrzeuge in Brand. Inzwischen wurde auch das Fluchtfahrzeug gefunden.

Der Geldtransporter wurde am Morgen an der A20-Anschlussstelle bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei waren die Täter mit zwei Fahrzeugen aktiv. Den Transporter sowie eines der Fahrzeuge setzten sie in Brand und flohen mit der Beute in einem weiteren Transporter. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Millionenbetrag in den entwendeten Geldkassetten. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt, die beiden Fahrer des Geldtransporters konnten bereits vernommen werden.

Videos 1 Min Unbekannte überfallen Geldtransporter auf der A20 Die Täter keilten den Transporter mit zwei Fahrzeugen ein. Vor ihrer Flucht setzten sie zwei Fahrzeuge in Brand. 1 Min

Fluchtfahrzeug am Mittag in Waldstück gefunden

Das Fluchtfahrzeug, ein Mercedes-Transporter mit einer rot-weißen Baumarkierung über der Stoßstange am Heck, wurde am Mittag in einem Waldstück südlich von Müssentin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden. Auch dieses Fahrzeug wurde von den Tätern in Brand gesetzt. Neben dem Auto wurden dort auch aufgebrochene und ausgebrannte Geldkassetten gefunden. Zuvor wurden im Bereich des Tatorts und möglicher Fluchtrichtungen Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Die großräumige Fahndung nach den Tätern läuft weiter. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise. Die Anschlussstelle bei Gützkow bleibe infolge des Überfalls vorübergehend gesperrt.

Überfall offenbar präzise geplant

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Räuber den Überfall gut geplant und vorbereitet. Es sollen zwei Täter gewesen sein. Sie seien schwarz gekleidet und maskiert sowie mit Maschinenpistolen bewaffnet gewesen. Sie haben laut Polizei den Geldtransporter zum Anhalten gezwungen, indem sie mit einem Pkw den Weg nach hinten abschnitten, so dass eine Flucht nicht mehr möglich war. Dieses Fahrzeug setzten die Räuber sofort in Brand. Sie versuchten dann, den Geldtransporter zu öffnen - was ihnen auch gelang. Nachdem sie im Heck des Geldtransporters Feuer gelegt hatten, flohen die Räuber mit ihrem Fluchtfahrzeug in Richtung Neubrandenburg. Erst dann verließen die Angestellten des geschädigten Werttransportunternehmens den Tranporter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.03.2023 | 13:00 Uhr