BUGA-Absage und OB-Wahl: Das war 2022 rund um Rostock los Stand: 21.12.2022 16:00 Uhr Hinter Rostock liegt ein bewegtes Jahr: Die Bundesgartenschau 2025 wurde abgesagt, Oberbürgermeister Claus Ruhe Mandsen (parteilos) legte nach nur drei Jahren sein Amt nieder. Auch im Landkreis war einiges los - von verfehlten Digitalisierungsplänen bis zu einem besonderen Jubiläum.

von David Pilgrim, Ostseestudio Rostock

2022 fällt endgültig die Entscheidung: die BUGA 2025 fällt aus. Und das kann man so oder so sehen. Eine spontane NDR-Umfrage unter Rostockerinnen und Rostockern wirkt erstmal eindeutig: "Finde ich ganz schlecht, das hätte man anders klären können. Weil man sich gewünscht hätte, dass die Umgebung der Warnow schön gestaltet wird und dass die Brücke kommt. Es ist schade für die Hansestadt. Ich glaube, Rostock verpasst damit eine Riesenchance."

Ein Oberbürgermeister schmeißt hin

Der erste Däne als Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt und gern gesehener Gast in unzähligen deutschen TV-Talkshows, Claus Ruhe-Madsen, ist nach der BUGA-Absage noch zuversichtlich und sagt: "Das gehen wir an und wir freuen uns, dass das Land nach wie vor hinter den Projekten mit uns gemeinsam steht."

Aber nur Tage später ist klar, diese Projekte wird es nicht mehr mit ihm als Oberbürgermeister geben - denn Claus-Ruhe Madsen schmeißt nach nur drei Jahren als Oberbürgermeister hin – sieben Jahre wäre die Amtszeit gewesen. Hinter den Kulissen munkelt man, Stadtverwaltung und Bürgerschaft wären zu anstrengend gewesen für den Mann, der als Unternehmer ja gewohnt ist, Entscheidungen allein zu treffen, statt sich mühselig politische Mehrheiten zu organisieren. Im Interview mit dem NDR-Nordmagazin äußert er sich so: "Wenn sie parteilos sind; das System ist etwas schwierig. Die Bürgerinnen und Bürger wählen sie und danach haben sie quasi gar keine Mehrheiten."

Als parteiloser Oberbürgermeister hätte er in der Rostocker Bürgerschaft ja keine Fraktion hinter sich gehabt. Jetzt ist er Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein - und in Rostock muss deshalb neu gewählt werden - es gibt so viele Kandidaten, wie noch nie. Die Linke Eva-Maria Kröger gewinnt die Stichwahl und will alles anders machen als Madsen: "Am allerwichtigsten ist es, einen neuen Stil einzupflegen, dass wir Dinge jetzt gemeinsam machen." Das klingt ein wenig nach Kritik am Ex-OB aber das will sie so nicht bestätigen.

Drei weibliche Premieren

Apropos 'Frauen an die Macht': die Rostocker Uni hat mit Elisabeth Prommer eine neue Rektorin und das Rostocker Polizeipräsidium eine neue Präsidentin, Anja Hamann. Das sind drei Premieren - dreimal Frauen auf Positionen, die immer nur mit Männern besetzt waren - bis 2022 hat das gedauert.

Und wo wir gerade bei "dauern" sind - die Funklöcher auf dem Land sollen endlich gestopft werden - und weil sich das für die privaten Anbieter nicht rechnet, springen die Steuerzahler ein - und nun ist endlich der erste landeseigene Funkmast bei Göllin im Landkreis Rostock in Betrieb gegangen. Nach zwei Jahren Vorbereitung.

Verfehlte Digitalisierungsziele

Die Verwaltung des Landkreises Rostock will digital werden. Nein - sie muss - denn laut "Onlinezugangsgesetz" müssen alle Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital angeboten werden - aber das wird wohl nichts. Damit ist der Landkreis aber nicht allein.

Apropos Papierlage: Zum ersten Mal nach 14 Jahren ist in Rostock die berühmte "Vicke-Schorler Rolle" öffentlich zu sehen. Jahrelang war sie aufwändig restauriert worden. Hunderte interessierte Bürgerinnen und Bürger durften die 19 Meter lange mittelalterliche Rostock-Ansicht aus dem 16. Jahrhundert bewundern. Zu Recht war das Interesse so groß, fand auch Steffen Stuth, der Leiter des Kulturhistorischen Museums Rostock: "Man kommt an diesem Objekt bei Rostocker Stadtgeschichte aber auch bei der Geschichte der Hansezeit, der frühen Neuzeit nicht vorbei."

Niedliche Eisbären im Rostocker Zoo

Der Rostocker Zoo ist in diesem Jahr nicht nur wieder als einer der besten Zoos Europas ausgezeichnet worden- sondern man konnte auch Nachwuchs präsentieren - die Eisbärenbabys Skadi und Kaja.

Ein bisschen wie neugeboren fühlen sich wohl auch die Schausteller, die nach Jahren mit Corona-Einschränkungen diesem Jahr wieder die Märkte in und um Rostock gestalten konnten. Und endlich gab es auch wieder eine Hanse Sail, die den Namen verdient hat und auch eine Warnemünder Woche.

Teterow hat das berühmte Bergringrennen gefeiert - es war das 100. Jubiläum.

Ein denkwürdiges Jubiläum gab es in Rostock: die fremdenfeindlichen Anschläge auf das Sonnenblumenhaus vor 30 Jahren. Unter den Gästen auch der erste Mann des Staates: Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Vor dem Sonnenblumenhaus stehend sagte er: "Das Haus steht heute unter Denkmalschutz. Es ist ein Mahnmal und es erinnert uns an Tage der Schande in unserem Land."

Bessere Aussichten für den Rostocker Überseehafen

Denn er kommt an seine Kapazitätsgrenzen und soll ausgebaut werden. Darum gibt es Streit aber immerhin ist in diesem Jahr das neue Auto-Terminal in Betrieb gegangen. Der Ölhafen gewinnt wegen des Krieges in der Ukraine an Bedeutung und soll ein wichtiger Umschlagplatz für dringend benötigte Energielieferungen werden.

Stille beim Flughafen

Nach der Privatisierung ist es 2022 weitgehend still auf dem zivilen Teil des Flughafens Rostock-Laage geblieben. Der neue Eigentümer, die "Zeitfracht-Gruppe" will hier ein Logistikzentrum aufbauen. Viel zu sehen gibt es davon allerdings noch nicht. Für viel Gelächter unter Experten sorgte 2022 allerdings die Idee, einen kleinen Weltraumbahnhof in Laage zu errichten. Denn auch wenn Mecklenburg-Vorpommern das am dünnsten besiedelte Bundesland ist – man müsste nach geltendem Recht für jeden Start einer Weltraumrakete das gesamte Küstengebiet evakuieren - inklusive Rostock.

2022 - Das sind nur einige der Themen, die die Menschen in und um Rostock bewegt haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesundes neues Jahr!

