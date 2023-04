BAföG-Empfänger haben Zuschüsse für Heizkosten erhalten

Stand: 16.04.2023 15:07 Uhr

Rund sechs Millionen Euro an Heizkostenzuschüssen sind in Mecklenburg-Vorpommern an BAföG-Empfänger ausgezahlt worden. Die Zuschüsse gingen - jeweils in zwei Zahlungen - an 10.000 Anspruchsberechtigte.