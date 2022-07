Auto rollt beim Verladen eines Segelbootes ins Hafenbecken Stand: 24.07.2022 07:20 Uhr Das Auto eines 49-jährigen Mannes ist beim Aufladen eines Segelbootes in das Hafenbecken Karlshagen gerollt. Das Boot blieb unbeschädigt.

Der Mann wollte das Boot am Samstag mit einem speziellen Anhänger (Trailer) transportieren, wie das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern mitteilte. Dafür hielt er mit dem Gespann an einer abschüssigen Rampe, hieß es. Um beim Kurbeln zu helfen, verließ der Mann sein Auto mit Automatikgetriebe. Er hatte es mit der Position "P", also im Parkmodus, gegen ein Wegrollen gesichert.

Betriebsstoffe verunreinigten das Wasser

Als die Last des Bootes auf das Gespann wirkte, reichte die Kraft der Bremsanlage laut Polizei offenbar nicht mehr aus und das Auto rutschte samt Anhänger in das Hafenbecken. Das Segelboot blieb unbeschädigt. Auto und Trailer wurden von der Feuerwehr geborgen. Nach Polizeiangaben traten aus dem Auto Betriebsstoffe aus, wodurch das Wasser verunreinigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.

