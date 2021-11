Ausgemustertes Wohnschiff: Letzte Reise verzögert sich Stand: 10.11.2021 15:53 Uhr Das ausgemusterte Wohnschiff "SuperStar Libra" muss länger als geplant in Wismar bleiben. Es fehlen noch Genehmigungen, um es zum Verschrotten in die Türkei zu bringen.

Das bislang zur MV-Werft gehörende Wohnschiff "SuperStar Libra" wird später als geplant auf seine vermutlich letzte Reise gehen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) kann die Abfahrt aus Wismar noch nicht genehmigen. Da das Schiff in der Türkei verschrottet werden soll, wird es als Abfall eingestuft. Es dauert einige Wochen, um eine Genehmigung für einen Abfallexport aus der Europäischen Union in die Türkei zu bearbeiten, so eine Sprecherin des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums. Sie kann auch nur erteilt werden, wenn die türkischen Behörden zustimmen.

Der Schlepper wartet bereits

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist auf dem ausgemusterten Kreuzfahrtschiff Asbest verbaut, ein Umstand, der den Export nicht einfacher macht. Die "SuperStar Libra" soll zum Abwracken in die Türkei gebracht werden. Sie kann nicht mehr selbst fahren. Der Schlepper, der sie in die Türkei überführen soll, liegt bereits seit einigen Tagen in Wismar. Die "SuperStar Libra" war erst vor einer Woche im Hafen umgesetzt und für seine voraussichtlich letzte Reise vorbereitet worden. Vor rund drei Jahren war sie nach Wismar gekommen. Bis zu 1.500 Werftarbeiter sollten auf dem Schiff wohnen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie standen die Kajüten allerdings leer.

Ehemaliges Kreuzfahrtschiff ist rund 30 Jahre alt

Die 200 Meter lange "SuperStar Libra" wurde als Kreuzfahrtschiff vor rund 30 Jahren gebaut. Bevor es in Wismar als Wohnschiff in Betrieb genommen wurde, hatte es noch einen neuen Farbanstrich bekommen. Außerdem wurde das Unterschiff ausgebessert. Eine werfteigene Landstromanlage versorgte die "SuperStar Libra", das Abwasser wurde direkt in die Kläranlage der Stadt gepumpt.

