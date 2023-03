In Karow kommen 50 Jungrinder unter den Hammer Stand: 24.03.2023 04:52 Uhr In Karow bei Plau am See werden am Freitagabend hochkarätige Milchkühe versteigert. Es ist ein Top-Event für Rinderzüchter deutschlandweit.

Am Freitagabend werden in Karow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 50 Jungrinder versteigert. Nach Angaben der Veranstalter haben sie hervorragende Gene und sollen für hochkarätigen Nachwuchs sorgen. Organisator der Auktion ist die RinderAllianz mit Sitz in Woldegk. Die angebotenen Kühe stammen aus Deutschland, aber auch zum Beispiel aus Belgien, Tschechien und der Schweiz.

Von Fittern schöngemacht

Die Versteigerung beginnt um 19 Uhr, geboten werden kann in der Halle, aber auch online. Die Stalltore werden jedoch bereits um 15 Uhr geöffnet, damit die Züchter die Jungrinder vor Ort in Augenschein nehmen können. In der Regel werden die Tiere vor der Schau von Kuhfriseuren, sogenannte Fittern, schöngemacht, die Jungrinder werden geschoren und gebürstet. Bei der Auktion im vergangenen Jahr erzielte ein Jungrind aus Brandenburg mit 70.300 Euro den höchsten Preis. Im Durchschnitt wurden die Tiere nach Angaben der Veranstalter für rund 9.100 Euro versteigert.

