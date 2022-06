Auftrag vergeben: Hafen Prerow soll Ende 2023 fertig sein Stand: 15.06.2022 06:21 Uhr Der neue Inselhafen in Prerow bekommt die längste Seebrücke an der Ostsee. Sie soll rund 720 Meter lang sein. Ende 2023 soll der lang diskutierte Hafen fertig sein.

Die neue Hafenanlage soll hufeisenförmig in der Ostsee aufgeschüttet werden. Das Landwirtschaftsministerium habe zu Wochenbeginn den Bauauftrag erteilt, sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag. Geplant sind neben der Seebrücke Steganlagen mit Plätzen für einen Seenotrettungskreuzer und gut 40 Sport- und Fischerboote, ein Hafengebäude und ein Anleger für Fahrgastschiffe. Die Baukosten werden mit 41 Millionen Euro angegeben.

Nothafen Darßer Ort wird renaturiert

Der Bauauftrag ging an die Arbeitsgemeinschaft Inselhafen. Diese besteht den Angaben zufolge aus vier größeren Bauunternehmen. Federführend sei der Bereich Ingenieur- und Hafenbau der Züblin AG mit Sitz in Rostock. Die Planungen hatten mehrere Jahre gedauert. Der landeseigene Etappenhafen soll den Nothafen Darßer Ort ersetzen. Dieser war in der Vergangenheit immer wieder versandet und musste häufig ausgebaggert werden. Der Nothafen liegt in der Kernzone des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und soll als Teil des Auftrags renaturiert werden.

