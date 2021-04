Stand: 27.04.2021 11:49 Uhr Altentreptow: "Großer Stein" wird im Mai angehoben

Der Fahrplan für die Anhebung des "Großen Steins" in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) steht. Der rund 400 Tonnen schwere Riesen-Findling soll am sechsten und siebten Mai rund zweieinhalb Meter angehoben werden, kündigte Bürgermeister Volker Bartl an. Der Hammergranit gilt als größter Findling auf dem norddeutschen Festland, er ist etwa so groß wie ein Einfamilienhaus. Bisher ragt er nur etwa zur Hälfte aus dem Boden. Eine aufwändige Konstruktion mit Hydraulikpressen soll den Stein höher heben, damit der dann zu einer Touristenattraktion der Stadt wird. | 27.04.2021 11:50