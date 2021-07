Alt Tellin: Brandgutachten kommt frühestens September Stand: 27.07.2021 11:26 Uhr Nach dem Feuer in einer der größten Ferkelaufzuchtanlagen Europas in Alt Tellin dauert die Ursachensuche an. Die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, dass die Brandursache frühestens im September feststehe.

Fast vier Monate nach dem Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) ist die Brandursache weiter unklar. "Wir haben viele Mitarbeiter angehört, aber bisher keine handfesten Hinweise bekommen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Martin Cloppenburg, am Dienstag.

Brandrekonstruktion gestaltet sich schwierig

Wegen des sehr hohen Aufwandes brauche der Brandgutachter mindestens noch bis September, um alle technischen Abläufe in der riesigen Ferkelaufzuchtanlage zu rekonstruieren. "Das ist enorm aufwendig, und es hängt auch viel davon ab." Die Justiz ermittelt bisher wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. "Wir haben bisher keine Hinweise erhalten, dass etwas von außen in die Anlage getragen wurde", sagte Cloppenburg. Auch ein technischer Defekt sei möglich.

Knapp 50.000 Schweine verendet

Die Zuchtanlage der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD-Holding) war am 30. März fast vollständig abgebrannt. In Flammen und Rauch kamen knapp 50.000 Schweine, das Gros davon Ferkel, um. Es war laut Tierschutzbund somit der schwerste Stallbrand in Deutschland seit Jahren.

Die Behörden hatten die Anlage mit rund 10.000 Muttertieren 2010 genehmigt, trotz Kritik von Umwelt- und Tierschutzverbänden. Bei dem Feuer wurden etwa 1.300 Schweine gerettet. Biogasanlage und Futtertürme blieben vom Feuer verschont.

