Stand: 25.03.2023 15:18 Uhr Alt Schwerin: Agroneum startet in die Saison

Das Agrarhistorische Museum in Alt Schwerin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Sonnabend in die neue Saison gestartet. Das Freilichtmuseum war seit November geschlossen. In den vergangenen Wochen sind die historischen Landwirtschaftsmaschinen auf Hochglanz poliert worden. Sie können jetzt wieder bestaunt werden. Zu sehen sind verschiedene Erlebniswelten - angefangen von der Feldbestellung vor 150 Jahren über das Thema Viehwirtschaft bis hin zum Thema Wohnen in den vergangenen Jahrzehnten.

