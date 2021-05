Ab Donnerstag Präsenzunterricht in allen Regionen von MV Stand: 26.05.2021 13:34 Uhr Alle Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern können von Donnerstag an wieder zum Unterricht in die Schule gehen. Der Grund: Mittlerweile unterschreiten alle Regionen des Bundeslandes die 50er-Inzidenz-Marke.

Bislang waren noch einige Schüler in puncto Präsenzunterricht außen vor geblieben, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche mancherorts noch über 50 lag. Aber auch die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Rostock sowie Vorpommern-Greifswald unterschreiten mittlerweile diese Grenze, womit dort ebenfalls die Schüler von Donnerstag an wieder in die Schule zum Lernen gehen können.

Zweimal pro Woche testen

Für die anderen Regionen ist dies bereits seit Mittwoch wieder möglich. Auf diesen Lockerungsschritt hatte sich die Landesregierung in der vergangenen Woche verständigt. Wer zur Schule geht, muss sich zweimal pro Woche testen. Am 18. Juni ist der letzte Schultag vor den Sommerferien.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

