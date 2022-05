41-Jähriger greift Rettungsdienst und Polizeibeamte an Stand: 01.05.2022 07:46 Uhr In Neukloster nahe Wismar hat ein betrunkener Mann einen Notarzt und weitere Rettungskräfte während eines medizinischen Einsatzes mit einer Machete bedroht.

Die Rettungskräfte riefen die Polizei, die Beamten kamen zur Hilfe zum Haus in Neukloster. Sie wollten den Mann entwaffnen. Der 41-jährige leistete laut Polizei Widerstand und warf die Machete in Richtung der Polizisten, verfehlte aber die Beamten. Dann überwältigten sie den Mann und nahmen eine Blutprobe. Er kam nach Wismar in ein Krankenhaus.

Zwei weiter Messer bei Durchsuchung gefunden

Beim Durchsuchen seiner Wohnung fand die Polizei zwei weitere Messer. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Ein Mitbewohner hatte nach Polizeiangaben die Rettungskräfte verständigt, da er sich Sorgen gemacht hatte, weil der 41-Jährige so stark betrunken war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 01.05.2022 | 08:00 Uhr