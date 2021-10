Stand: 28.10.2021 11:07 Uhr Neubrandenburg: 30 Jahre Städtebauförderung

Seit 1991 sind mit Hilfe des Städtebauförderprogramms 3,4 Milliarden Euro in die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern investiert worden. Auf dem Marktplatz Neubrandenburg wird am Donnerstagabend das 30-jährige Jubiläum des Förderprogramms gefeiert. Mit Hilfe der Förderung wurden dort unter anderem die Marienkirche zu einer international beachteten Konzertkirche umgebaut und das älteste Schauspielhaus Mecklenburgs saniert. Erwartet wird auch Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Er würdigt das Städtebauförderprogramm als "Instrument zur Rettung unserer Städte". | 28.10.2021 11:01

