102 Jahre nach Diebstahl: Gemälde kehrt nach Neubrandenburg zurück Stand: 20.11.2021 17:35 Uhr Das Ölgemälde "Landschaft mit Hirt und Herde" des Malers Philipp Peter Roos (1655-1706) hing bis 1919 in der Neubrandenburger Kunstsammlung. Dann wurde es gestohlen. Nun ist es wieder an die Kunstsammlung übergeben worden.

Eine Delegation aus Finnland hat am Sonnabend das besondere Raubkunst-Kapitel der Stadt Neubrandenburg beendet. Der Leiter des Amos Rex in Helsinki, des größten privaten Kunstmuseums in Finnland, Kai Kartio, übergab der Neubrandenburger Kunstsammlung das im 17. Jahrhundert gemalte Bild.

Bei Leiter-Einbruch 1919 gestohlen

Das Gemälde war im Zuge der sogenannten Provenienzforschung, bei der Experten die Herkunft von Kunstgegenständen überprüfen, in dem Museum in Finnland entdeckt worden. "Unser Sammler Amos Andersen (1878-1961) konnte damals, als er das Bild bei einem Antiquitätenhändler erwarb, nicht ahnen, dass es gestohlen war", sagte Kartio bei der feierlichen Enthüllung. Andersen war ein Verleger, der in Deutschland studiert hatte. Da die gesamte historische Gemäldesammlung aus Neubrandenburg - die früher die größte in ganz Mecklenburg war - seit 1945 verschwunden ist, ist das Ölbild aus Helsinki nun das erste aus der historischen Sammlung, das wieder zurückgekehrt ist. Es war 1919 nach einem Einbruch mit einer Leiter zusammen mit 16 weiteren Bildern verschwunden.

Inventarnummer von 1890 führte zur Schenkung

Recherchen ergaben, dass das Roos-Gemälde 1926 von Andersen erworben wurde. Dessen Sammlung bildete 1965 den Grundstein für das Amos Rex. Die Neubrandenburger Kunstsammlung von 1890 hatte mehr als 10.000 Kunstgegenstände. Sie war im April 1945 verladen und fortgeschafft worden. Die Stadt brannte in der Nacht zum 30. April 1945 aus. Nachdem Inventarlisten gefunden worden waren, wurde die Sammlung für die Suche beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste gemeldet. Auf diese Weise kamen auch die gestohlenen Gemälde auf die Suchliste. Letzlich führte eine Inventarnummer von 1890 auf der Rückseite des Bildes zur Schenkung an die neue Kunstsammlung.

OB Witt: Fenster in die Vergangenheit

Außer diesem Gemälde sind bisher nur Scherben der alten Porzellansammlung gefunden worden. Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) bezeichnete Gemälde und Scherben nun als das Fenster der Neubrandenburger für den Blick in die Vergangenheit.

