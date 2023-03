Stand: 18.03.2023 20:02 Uhr 1. Basketball-Bundesliga: Rostock Seawolves gewinnen auswärts

Die Basketballer der Rostock Seawolves sind dem Klassenerhalt in der ersten Bundesliga am Sonnabend einen Schritt näher gekommen. Die Aufsteiger gewannen am 24. Spieltag bei Brose Bamberg mit 94:88. Damit hat die Mannschaft ihren zwölften Saisonsieg erreicht. Die Seawolves können sich nun weiter Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Meisterschafts -Play-Offs machen.

