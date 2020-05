Stand: 15.05.2020 13:03 Uhr

Über die Bigband hinaus Vanishing Points von Hazel Leach & "Composers Orchestra" Vorgestellt von Michael Laages

Mehr geht nicht. Für die neue Produktion hat das Berliner "Composers Orchestra", geleitet von der englischen Komponistin und Arrangeurin Hazel Leach, die übliche Bigbandgröße um ein Streicher-Ensemble erweitert. Und Bassist Dirk Strakhof wird zum wichtigsten Mitglied des Ensembles. Zum 50. Geburtstag hat sich der Mitbegründer des Orchesters einen Wunsch erfüllen können: ein komplettes Programm für das vielstimmig-kreative Kollektiv zu komponieren - "Vanishing Points". Und die hier beschworenen "Fluchtpunkte" findet er überall in der Welt der Musik.

In Töne gefasste Inspiration

Zur Eröffnung hat er Johann Sebastian Bach die "Passacaglia" nachempfunden und gewidmet; auf dem Tahrir-Platz in Kairo gerät die Gruppe bald danach ins Tanzen; und "Belphégor" ist von einer Fersensehserie im Schwarzweiß der 60er Jahre inspiriert. Überhaupt möchte Strakhof mit jeder der neun Kompositionen eine spezielle Inspiration in Töne fassen: in Gedenken an den Trompeter Kenny Wheeler, in Beschwörungen von Bildern der Malerin Katharina Poos, sogar in der Erinnerung an "Niklas", den Wirbelsturm, der vor fünf Jahren über Berlin tobte. Das ist "Programm-Musik" im Sinne des Jazz, thematisch klar und kraftvoll strukturiert.

Enorm stilistischer Reichtum

Aber gerade wo ein Komponist das Spiel der Kolleginnen und Kollegen so deutlich vorgibt, wohin die Reise gehen soll, braucht es ein Ensemble, das diese Orientierung vielfältig aufzufächern versteht. Diese Klasse hat Hazel Leach, Leiterin und Mitbegründerin vom "Composers Orchestra", schon in mehreren großen Projekten mit dieser Band entwickelt, etwa für die CD‘s "From the Edge" und "Postcard Collection". Jetzt gehört sie als Flötistin selbst zu den Holzbläserinnen und Holzbläsern. Dazu kommen ein gemischter Trompeten- und Posaunensatz sowie die Streicherinnen und Streicher. Fee Stracke und Heiko Kulenkampff teilen sich die Klavier-, Daniel Meyer und Hub Hildenbrand die Gitarren-, Sebastian Deutel und Christoph Hillmann die Schlagzeug-Parts.

Der stilistische Reichtum, der auf diese Weise entsteht, ist enorm: weil jedes Stück neue, sich stetig wandelnde Klang-Horizonte eröffnet. So gut funktioniert Orchester-Musik, wenn sie über die vertrauten Bigband-Pfade des Jazz hinaus zu gehen versucht.

Vanishing Points Label: JazzHaus Musik Veröffentlichungsdatum: 16.04.2020 Preis: 17,99 €

