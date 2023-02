Round Midnight: "Long Story Short" Im Mittelpunkt der zweiwöchentlichen Sendung "Long Story Short" steht bei Jumoke Olusanmi die junge, internationale Jazz Szene. Aber wir hören auch die Vorbilder der jungen Musikerinnen und Musiker.

Der Jazz war schon immer ein globales Phänomen und so gibt es in "Long Story Short" Musik aus allen Teilen der Welt, häufig von Musikerinnen und Musikern in der Diaspora, für die kulturelle Diversität zum Alltag gehört: neue und alte Musik aus London, Mumbai, Chicago und Johannesburg, aber auch der Sound, mit dem die Musikerinnen und Musiker selbst großgeworden sind: Hip Hop und Afrobeat, Rhythmen aus der Karibik oder auch klassische Musik aus Indien.

"Long Story Short" bildet aufregende Klänge ab, stellt Solo-Projekte und Kollaborationen vor und bringt ein reichhaltiges musikalisches Umfeld zum Klingen, das sich über den Jazz hinaus erstreckt.