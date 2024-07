Hamburger Sommerdom 2024 mit drei Neuheiten gestartet Stand: 26.07.2024 15:00 Uhr Riesenrad, Kettenkarussell oder die Wilde Maus: Am Freitag hat der Hamburger Sommerdom wieder seine Pforten geöffnet. Besucherinnen und Besucher können sich auf drei neue Highlights freuen.

Auf dem Heiligengeistfeld sind diesmal rund 250 Schaustellerbetriebe und 50 verschiedene Fahrgeschäfte dabei, einige sind neu: Der "Nordic Tower" ist ein Kettenkarussell, das wie ein Leuchtturm aussieht und 80 Meter hoch ist. Passend zum Sommer gibt es auf dem Dom auf der Seite zur Feldstraße einen Beach-Club. Und wer diesen Sommer noch Paris sehen möchte, der kann das zumindest virtuell auf dem Dom erleben: Für zwei Euro zusätzlich gibt es am Riesenrad eine Virtual Reality-Brille, mit der man den Blick über Paris genießen kann.

Öffnungszeiten und Feuerwerke des Sommerdoms

Der Sommerdom hat bis zum 25. August geöffnet: montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 0.30 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr. Es gibt Feuerwerke an drei Freitagen, jeweils um 22.30 Uhr: am 26. Juli, am 9. August und am 23. August. Jeweils am Mittwoch ist wieder Familientag - mit vielen ermäßigten Preisen.

Am 1. August gibt es im Zusammenhang mit der Pride Week und dem Christopher Street Day eine bunte Parade: Sie startet um 19 Uhr beim Eingang Feldstraße.

1,2 Millionen Besucher erwartet

Insgesamt werden zum Sommerdom rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Der nächste Dom ist dann der Winterdom, der vom 8. November bis 8. Dezember 2024 stattfindet.

