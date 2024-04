Kitas am Limit - Was läuft falsch in der Kinderbetreuung?

Fachkräftemangel, Krankheitswellen, überforderte Erzieher, kurzfristig geschlossene Kitas - für viele Eltern das typische Szenario. Was muss passieren, damit es besser wird? Unser Thema in der NDR Info Redezeit am Donnerstag.

Die Probleme sind unterschiedlich in Stadt und Land, aber Eltern mit kleinen Kindern kennen sie. Kurzfristige Bitten per Mail, die Kinder doch schon mittags abzuholen: "Wer kann, betreut seine Kinder bitte selbst, wir sind wegen Krankheitsfällen heute sehr eng besetzt." In anderen Kitas kommen manchmal 40 Kinder auf eine Erzieherin, weil die Kollegin doch noch ausgefallen ist. In Hamburg beispielsweise hat der Landeselternausschuss deswegen in den vergangenen Wochen mit einer großangelegten Online-Aktion auf Missstände in Kitas aufmerksam gemacht. Eltern und Großeltern fordern darin bessere politische und finanzielle Rahmenbedingungen, die den Kindern wieder gerechter werden.

Ist Ausbau der Kinderbetreuung an Personalnot schuld?

Die Probleme seien hausgemacht, so ein Sprecher des Deutschen Kita-Verbandes: Seit vielen Jahren werde auf gesetzlicher Grundlage die Kita-Betreuung ausgebaut, neue Gebäude entstehen, Kinder würden immer länger und in jüngerem Alter betreut - aber an die steigende Zahl der dringend notwendigen Betreuer*innen habe offenbar niemand gedacht, so die Kritik. Die qualitativen Voraussetzungen für eine gute Betreuung fehlten schlichtweg, vor allem die Fachkräfte.

Gute pädagogische Arbeit braucht ausreichend Personal

Die Liste der Mängel ist lang: Zu häufig würden Kinder mit Personalschlüsseln "verwahrt", die weit unterhalb der Schwellenwerte für kindgerechte Betreuung und Bildung liegen. Erzieher*innen klagen, dass sie auf Kinder mit sozial-emotionalen Einschränkungen, mit Migrationshintergrund oder Traumata nicht adäquat eingehen können. Sie verzichten auf wichtige Vor- und Nachbereitungszeiten, weil sie die Aufsichts- und Fürsorgepflicht in der Gruppe sonst schlicht nicht gewährleisten können. Der Anspruch, pädagogisch zu arbeiten, sei in vielen Fällen unmöglich umzusetzen. Der Kita-Verband rechnet vor, dass in den kommenden Jahren rund ein Drittel der Betreuer-Stellen unbesetzt sein wird - Tendenz steigend. Viel Verantwortung, wachsende Bürokratie, schlechtes Image und vor allem schlechte Bezahlung machten den Beruf für junge Leute unattraktiv.

Wie kann Erzieherberuf wieder beliebter werden?

Wie geht das besser? Warum werden Erzieherinnen und Erzieher nicht besser bezahlt? Wie könnten neue Konzepte zur Kinderbetreuung aussehen? Wie kann die Ausbildung und Anerkennung für Erzieher*innen verbessert werden? Kennen Sie ähnlich schwierige Situationen in der Kita Ihrer Kinder - oder sind Sie zufrieden und wissen Ihre Kinder gut betreut? Sind Sie vielleicht selbst Erzieherin oder Erzieher und können uns Ihre Sicht der Dinge schildern? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in der Redezeit!

NDR Info Moderatorin Birgit Langhammerbegrüßt als Gäste:

Tim Arndt-Sinner

Deutscher Kita-Verband, Vorsitzender des Landesverbandes Niedersachsen

Sven Gräpel

Vorstand Landeselternausschuss Kindertagesbetreuung, LEA, in Hamburg

Clara Schäper

wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIW, Forschungsschwerpunkt Arbeit,- Gender,- und Familienökonomie

Letzte Redezeit-Sendung am 25. April - neues Format ab 29. April Liebe Hörerinnen und Hörer, hier noch ein Hinweis in eigener Sache: Am 29.4. haben wir mit "Mitreden! Deutschland diskutiert!" ein neues Angebot für Sie. Immer montags und donnerstags laden wir Sie ein, schon ab 20.15 Uhr, mit uns zu diskutieren - und das nicht nur mit Menschen im Norden, sondern aus ganz Deutschland. Denn wir gehen gemeinsam mit BR24, rbb24 Inforadio und ab Herbst auch mit dem MDR auf Sendung. Wir laden Sie ein, sich einzubringen, Ihre Meinung zu sagen und mit uns ins Gespräch zu kommen, im Radio auf NDR Info und weiterhin im Video-Livestream. Wie gewohnt mit starken Moderatorinnen und Moderatoren und Expertinnen und Experten im Studio. Unsere letzte Ausgabe der Redezeit hören Sie am 25.4.2024 um 20.33 Uhr. Mehr zu dem, was Sie dann erwartet, erfahren Sie hier: www.mitreden.ard.de