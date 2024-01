Kita-System: Grüne und Linke in Eimsbüttel befürchten Kollaps Stand: 22.01.2024 19:59 Uhr Krankheitsfälle in der Kita und schon steht die Kinderbetreuung auf der Kippe. Das passiert inzwischen so oft in Hamburg, dass das System kurz vor dem Kollaps steht, heißt es von Grünen und Linken in Eimsbüttel.

Zusammen haben die Fraktionen einen Antrag gestellt, der sich wie ein Hilferuf liest: "Zahlreiche Kindertagesstätten können ihrer Arbeit kaum noch nachkommen und drohen zu kollabieren", heißt es. Grund für die Engpässe sind meist Ausfälle beim Personal. Dann müssten schon mal die Öffnungszeiten gekürzt oder die Kita ganz geschlossen werden.

Hohe Ausfallzahlen in sozialen Berufen

Die Ausfälle sind gerade in den sozialen Berufen hoch, sagt Ali Mir Agha von den Grünen in Eimsbüttel: "Dementsprechend fordern wir, dass prozentual die Ausfallzeiten berücksichtigt werden und die Kitaträger besser finanziert werden."

Sozialbehörde verweist auf gestiegene Ausbildungszahlen

Rund 61 Millionen Euro hat die Sozialbehörde im vergangenen Jahr schon zusätzlich bereit gestellt, sagt Behördensprecherin Anja Segert. "Davon 18 Millionen alleine für das pädagogische Personal und wir sind weiterhin in Gesprächen und Verhandlungen, um auch zukünftig die wirtschaftliche Grundlage der Kitas und der Infrastruktur dort sicherzustellen."

Jobs in Kindertagesstätten müssen attraktiv sein

Inzwischen würden auch deutlich mehr sozialpädagogische Kräfte ausgebildet. Die Jobs müssen dann aber auch attraktiv sein, um dem Fachkräftemangel hier zu begegnen, fordert Kita-Leiterin Johanna Meidlein, von der ETV-Kita Hoheluft. "Wo das Familiensystem versagt, ist die Kita der Ort, auf den man sich verlassen muss. Und das ist unter den Bedingungen, die wir in Hamburg und wahrscheinlich auch bundesweit haben, nicht mehr gegeben."

28.000 Kinder in Kitas mehr als 2012

In den Hamburger Kitas werden rund 86.000 Kinder betreut. Das sind 28.000 Kinder mehr als noch vor zwölf Jahren. Im Elementarbereich, also bei den 3- bis 6-Jährigen, gilt ein Personalschlüssel von einer Fachkraft für zehn Kinder. Fällt aber jemand aus, sind es schon mal doppelt so viele.

