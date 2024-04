Stand: 15.04.2024 11:32 Uhr Trotz Erziehermangels: 315 neue Plätze an Osnabrücker Kitas

Das Angebot an Kita-Plätzen der Stadt Osnabrück ist gestiegen. Zwischen Oktober 2022 und September 2023 seien insgesamt 315 Plätze in Krippen- und Kindergartengruppen neu geschaffen worden, so Wolfgang Beckermann, Erster Stadtrat. Allerdings hatte die Stadt wegen des großen Mangels an Erziehern die Betreuungszeiten verkürzt, um zumindest in den verkürzten Zeiten zuverlässiger zu werden. Insgesamt stehen in der Stadt nun 8.230 Plätze in Krippen, Kindergärten, Horten und Tagespflegestellen zur Verfügung. Bis zum Start des Schuljahres 24/25 sollen alle städtischen Grundschulen zu Ganztagsschulen umgewandelt sein. Das wäre zwei Jahre vor Inkrafttreten des Rechtsanspruchs, so die Stadt.

