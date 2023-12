Agrardiesel-Subvention fällt: DBV warnt vor "heftigem Widerstand" Stand: 18.12.2023 09:25 Uhr Die Bundesregierung will Subventionen für die Landwirtschaft streichen. Aus Mecklenburg-Vorpommern haben sich mehr als 400 Landwirte auf den Weg nach Berlin gemacht, um gegen die Sparbeschlüsse zu protestieren.

Die Bundesregierung will zur Konsolidierung ihres Haushalts Subventionen für die Landwirtschaft streichen. Unter anderem sollen die Steuerentlastungen beim Agrardiesel wegfallen. Das stößt bundesweit auf massive Kritik aus der Landwirtschaft: der Deutsche Bauernverband (DBV) hält die Maßnahme für kurzsichtig - die Folgen wären, dass Lebensmittelpreise steigen, dass Bauern aufgeben und Deutschland noch mehr Lebensmittel importieren müsste. Rund 400 Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern wollen heute an einem zentralen Protest in Berlin teilnehmen.

Backhaus: "Einseitige Belastung der Landwirtschaft"

Bislang können Landwirte den Kraftstoff für ihre Traktoren oder Mähdrescher am Ende des Jahres bei der Steuer geltend machen. Das soll jetzt wegfallen. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hält die geplante Streichung der Beihilfen für Agrardiesel für einen Fehler. Zudem soll die Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Forst- und Landwirtschaft gestrichen werden. Die Kfz-Steuer sei aber für den Erhalt von Straßen eingeführt worden - Traktoren und Mähdrescher bewegten sich jedoch vorwiegend auf Feldern. Backhaus spricht hier von Mehrkosten in Höhe von 56 Euro pro Hektar. Im Interview auf NDR Info kritisierte er die Pläne als "einseitige Belastung der Landwirtschaft".

DBV fordert Rücknahme der geplanten Kürzungen

Der Präsident des DBV, Joachim Rukwied, forderte die Ampel-Koalition auf, die geplanten Streichungen zurückzuziehen. Ansonsten habe die Landwirtschaft keine Zukunft. "Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es heftigen Widerstand geben", drohte Rukwied. In einer Mitteilung des Verbandes heißt es: "Alle Landwirtinnen und Landwirte, alle Berufsvertretungen sowie die gesamte Agrarwirtschaft" seien aufgerufen, sich zu beteiligen.

Die Streichungen sind Teil der Haushaltskonsolidierung der Bundesregierung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Abschaffung der Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Forst- und Landwirtschaft soll nach Angaben aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums 480 Millionen Euro jährlich einbringen. Zum Einsparpotenzial der Abschaffung der Steuerbegünstigungen beim Agrardiesel gibt es noch keine näheren Angaben. Rukwied wandte sich in einem Video-Aufruf an die Bäuerinnen und Bauern. Er sprach von "einer Milliarde" Euro Einbußen für die Landwirte und nannte dies inakzeptabel.

