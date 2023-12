Bauern-Protest in Hamburg: 34 Traktoren am Heiligengeistfeld

Stand: 18.12.2023 13:04 Uhr

Die Bundesregierung will die Agrardiesel-Subvention streichen, deshalb haben sich zahlreiche Landwirte aus dem Norden zur Trecker-Demo in Berlin versammelt. Auch in der Hamburger Innenstadt gab es eine Protestaktion.