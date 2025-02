Winterwetter: Am Wochenende wird es im Norden kälter und trockener Stand: 14.02.2025 17:18 Uhr Nachdem es in den letzten Tagen in weiten Teilen Norddeutschlands geschneit hat, wird es zum Wochenende kälter und trockener. Im Harz herrschen gute Bedingungen für Wintersport.

Zum Wochenende werden die Niederschläge laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wohl im gesamten Norden wieder weniger. Es sei aber weiterhin mit Straßenglätte zu rechnen. Es bleibe zudem winterlich kalt bei Temperaturen von bis zu minus sechs Grad in den Nächten und tagsüber knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Montag sind sogar bis zu minus neun Grad Celsius im Norden möglich.

Jacqueline Kernn vom DWD rechnet in Mittelgebirgslagen mit Tiefsttemperaturen unter minus zehn Grad: "Der Hochdruckeinfluss hält voraussichtlich bis weit in die kommende Woche an. Durch den Zustrom trockener Luft kann sich die Sonne ab Sonntag besser durchsetzen."

Wintersport im Harz möglich

Dank der jüngsten Schneefälle kommen Ski- und Snowboardfahrer am Wurmberg in Braunlage auf ihre Kosten. Dort sind alle Hauptpisten geöffnet. Um für eine höhere Schneedecke zu sorgen, sind auch Schneekanonen im Einsatz. Ohne Schneekanonen kommt das Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg aus. Am Wochenende soll dort mindestens ein Lift öffnen. Wer rodeln möchte, kann das ebenfalls am Wurmberg tun oder nach Torfhaus fahren. Dort hat der Rodellift geöffnet, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Auch am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar kann gerodelt werden. Dort liegen laut den Betreibern etwa fünf Zentimeter Schnee.

Hamburg: Winterdienst im Großeinsatz

Glätte behindert weiterhin den Verkehr im Norden, es kam in der Nacht zu Freitag zu mehreren Unfällen auf rutschigen Straßen. In Hamburg war der Winterdienst der Stadtreinigung am Freitag wegen überfrierender Nässe seit den frühen Morgenstunden im Großeinsatz. Mehr als 500 Einsatzkräfte streuten seit 1 Uhr unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen, Busbuchten und -haltestellen, Fußgängerüberwege sowie einige Rad- und Gehwege, wie die Stadtreinigung mitteilte.

Einige Hamburgerinnen und Hamburger nutzten die "weiße Pracht" schon am Donnerstag zum Schlittenfahren.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnung vor Betreten von Eisflächen

In Mecklenburg-Vorpommern gab es am Freitag ebenfalls gebietsweise Schneefall. Bei Tiefsttemperaturen bis minus drei Grad wurde es vielerorts glatt. Auf der A20 kam es wegen starker Glätte zu einem Unfall, bei dem ein 21 Jahre alter Fahrer verletzt worden ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann auf der Höhe Grevesmühlen in Fahrtrichtung Lübeck versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Dabei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Mittelschutzplanke und drehte sich auf der Straße nach rechts. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war während des Polizeieinsatzes kurzzeitig voll gesperrt.

In Vorpommern warnte die Polizei vor dem Betreten zugefrorener Gewässer wie dem Ryck in Greifswald und dem Knieperteich in Stralsund: Das Eis sei nur wenige Zentimeter dick und keinesfalls tragfähig für einen Menschen, sagte Juliane Boutalha von der Polizeiinspektion Stralsund.

Viel Schnee und Glätteunfälle in Niedersachsen

Bereits am Donnerstag gab es in Oldenburg mehr als 20 glättebedingte Unfälle. Auch mehrere Radfahrer stürzten und verletzten sich. Im Ammerland zählte die Polizei am Donnerstagmorgen mehr als zehn Unfälle. In Delmenhorst krachte es innerhalb von drei Stunden zwölf Mal. Auf der A2 und der A39 rutschten einige wenige Fahrzeuge gegen Leitplanken.

Schleswig-Holstein: Schulbus prallt gegen Baum - zwei leicht Verletzte

Auch in weiten Teilen Schleswig-Holsteins schneite es am Donnerstag. In und um Kiel gab es etwa ein halbes Dutzend kleinere Unfälle gegeben. Bei Quickborn kam ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin blieb laut Polizei unverletzt. In Ostholstein zählte die Polizei innerhalb von vier Stunden 15 glättebedingte Unfälle. Unter anderem krachte ein Bus mit Schulkindern gegen einen Baum. Dabei wurden zwei Kinder leicht verletzt. Bei einem Unfall zwischen Kappeln und Süderbraup wurden drei Personen ebenfalls leicht verletzt.

Niedrigwasser: Probleme im SH-Fährverkehr auch am Freitag

Wegen niedrigen Wasserstandes in der Nordsee ist der Fährverkehr in Schleswig-Holstein weiter teils eingeschränkt. Ostwind drückt das Wasser aus dem küstennahen Wattenmeer.

Bei der Fähre nach Pellworm fielen wie bereits am Donnerstag auch am Freitag die Fahrten aus, wie die Pellwormer Dampfschiffahrts GmbH mitteilte. Die Fähren nach Amrum und Föhr sowie auf der Hallig-Linie fuhren wegen des Niedrigwassers mit geändertem Fahrplan.

