Wetter: Sommer ist zurück im Norden - viele Freibäder geöffnet Stand: 06.09.2023 12:03 Uhr Wer die Sonnencreme schon weggepackt hat, darf sie nun wieder rausholen: Die Menschen in Norddeutschland freuen sich über einen freundlichen Spätsommer mit Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius.

In dieser Woche gibt es einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge nicht nur einen warmen, sondern einen heißen Septemberauftakt. Den Vorhersagen zufolge erreichen die Temperaturen heute 26 bis 30 Grad, auf Helgoland bis zu 24 Grad. Die Küstenregionen laden mit bis zu 28 Grad zum Schwimmen ein. Die Sonne scheint und es bleibt trocken. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Große Temperaturschwankungen gebe es im gesamten Norden nicht.

Vorhersage: Auch kommende Woche warm

Auch am Donnerstag geht es sonnig, trocken und sehr warm weiter mit Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad, an der Küste werden es um die 23 Grad. Für Freitag rechnen die DWD-Experten mit sehr warmen Temperaturen um die 30 Grad. Erst am Sonntag sinken die Temperaturen leicht, warm und trocken sei es mit 25 Grad Celsius aber dennoch. Auch kommende Woche bleibe es bei 20 bis 25 Grad warm.

Freuen dürfen sich darüber unter anderem Badegäste. Denn in den meisten norddeutschen Bundesländern bleiben die Freibäder teilweise noch geöffnet - beispielsweise in Niedersachsen. In der Landeshauptstadt Hannover etwa hat das Lister Bad noch bis Sonntag geöffnet. Im Ricklinger Freibad wurde die Saison sogar bis zum 30. September verlängert.

Strände und Badestellen weiterhin bewacht

Auch in Schleswig-Holstein haben einige Freibäder spontan die Saison verlängert, wie eine Kurzumfrage von NDR Schleswig-Holstein ergab. Im nördlichsten Bundesland endet die Freibad-Saison normalerweise mit dem ersten September-Wochenende.

In Mecklenburg-Vorpommern wird vor allem in Seen und der Ostsee gebadet. Reine Freibäder sind eher dünn gesät. Trotzdem geht die Sprecherin des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch mit NDR Info davon aus, dass einige Freibäder die Saison aufgrund des guten Wetters verlängern werden. Auch die Strände seien noch bis Mitte September bewacht. Gleiches gelte für die Naturbadestellen - in Neustrelitz werde sogar darüber nachgedacht, dieses Datum um eine Woche nach hinten zu verschieben.

Ende der Freibad-Saison noch offen

Über das heiße Sommerwetter freut sich auch der Hamburger Bäderbetreiber Bäderland. "Es bestärkt uns darin, dass es richtig war, die Freibadsaison noch nicht ganz abzuschreiben", sagte ein Sprecher. Er hoffe, dass die verbliebenen, insgesamt neun Freibadangebote in der Hansestadt auch gut genutzt werden. "Anders als Betreiber aus dem Hamburger Umland entscheiden wir ja wetterabhängig, sodass wir gemäß der aktuellen Prognosen auch über das Wochenende hinaus mit den genannten Freibädern in Betrieb bleiben werden." Wie lang das dann tatsächlich sein wird, ist noch offen.

