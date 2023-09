Sommer-Wetter: Einige Freibäder in Niedersachsen verlängern Saison Stand: 04.09.2023 18:29 Uhr Einige Freibäder in Niedersachsen verlängern wegen des warmen Wetters ihre Saison. In dieser Woche sind teils Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt.

Das Freibad im Celler Ortsteil Westercelle etwa hängt noch eine Woche dran: Bis zum 17. September bleibt es geöffnet. In Osnabrück öffnet das Moskaubad ab Dienstag bis zum 12. September wieder - mit verkürzten Öffnungszeiten. Auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim kann ebenfalls noch gebadet werden, allerdings nur mit einer gültigen Eintrittskarte für die Landesgartenschau. Das Ricklinger Bad in Hannover verlängert sogar bis zum 30. September. Das Lister Bad in Hannover und die Jo-Wiese in Hildesheim haben noch bis kommenden Sonntag (10. September) geöffnet.

Lichtblick nach durchwachsener Saison

Die Freibadbetreiber hoffen, dass durch das spätsommerliche Wetter noch einmal viele Menschen kommen. Die Saison sei bisher durchwachsen gewesen, sagte etwa der Betreiber der Jo-Wiese, Matthias Mehler. Auch in die städtischen Freibäder in Hannover seien in diesem Sommer etwa 25 Prozent weniger Besucher gekommen als im vergangenen Jahr, sagte Stadtsprecher Udo Möller. Allerdings sei das vergangene Jahr auch ein sehr starkes gewesen. Entsprechend sei die Stadt Hannover insgesamt noch ganz zufrieden.

Vorsicht, Blaualgen

Auch Badeseen und Flüsse bieten sich für eine Erfrischung an. Allerdings nicht überall: Am Seebugrer See bei Göttingen gibt es aktuell nach Behördenangaben derzeit Blaualgen an Badestellen - hier gilt Badeverbot. Weitere Gewässer könnten demnach folgen. An Badestellen wie etwa am Steinhuder Meer, dem Dreiecksteich bei Hannover und am Dümmer See warnen die Behörden vor einer möglichen Blaualgenbildung. Darüber hinaus herrscht ein Badeverbot für den Sulinger Stadtsee (Landkreis Diepholz) wegen ungeklärter Haftungsfragen bei Badeunfällen.

