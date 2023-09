Tourismusbarometer für MV: Viel Geld für wenig Qualität? Stand: 05.09.2023 12:35 Uhr Das Gastgewerbe an Ostsee und Seenplatte hat die Krise überstanden. Während hier die Preise nun deutschlandweit am höchsten sind, wurden zuletzt unzureichendes Internet und Defizite im Service kritisiert.

Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern hat sich weitgehend von den Auswirkungen der Corona-Krise erholt. Das ist ein Ergebnis des Tourismusbarometers des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV). Mit etwa 12,8 Millionen Übernachtungen habe Mecklenburg-Vorpommern 95 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht. Auch bei Tagesreisen seien die Zahlen im Sommer 2023 wieder bei dem früheren Normalmaß angekommen.

Binnenland holt wieder auf

Die Steigerung bei den Übernachtungszahlen gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 fällt in Mecklenburg-Vorpommern mit 4,6 Prozent unterdurchschnittlich aus - bundesweit lag das Nachfrage-Plus bei 16,3 Prozent. Allerdings hatte besonders die Ostseeküste im Nordosten schon im vergangenen Jahr spürbare Zuwächse zu verzeichnen. Nun holte auch die Seenplatte auf: Der Zuwachs zum Vorjahreszeitraum dort wurde mit fast elf Prozent angegeben.

Preise hoch, Qualität unterdurchschnittlich

Marktforscher Karsten Heinsohn hat die Studie erstellt. Er sagte, das Thema Preis-Leistungsverhältnis sei die größte Herausforderung. Die geringere Zahlungsbereitschaft der Reisenden stehe dem hohen Kostendruck bei den Betrieben durch die Inflation gegenüber. Mittlerweile sei Mecklenburg-Vorpommern mit Blick auf die Hotellerie mit 130 Euro pro Übernachtung pro Zimmer das teuerste Bundesland von allen. Allerdings liege das zum Teil daran, dass Mecklenburg-Vorpommern im Ländervergleich einen relativ hohen Anteil an vier- und fünf-Sterne-Häusern besitze. Außerdem entspräche der Preisanstieg dem Anstieg des Personalaufwandes im Gastgewerbe über die vergangenen fünf bis sechs Jahre. Die Zufriedenheit der Gäste mit der Qualität ihrer Unterkünfte sei derweil zwar wieder leicht gestiegen, liege aber noch knapp unter dem deutschlandweiten Wert, hieß es weiter. Vor allem die Kostensteigerungen, unzureichendes Internet und Defizite im Service hatten zuletzt vermehrt für Kritik gesorgt.

Einheimische spielen große Rolle

Laut Heinsohn fußt der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern auf zwei Säulen: Den Übernachtungen und den Tagesgästen. Der Tagestourismus habe im Land im vergangenen Jahr 2 Milliarden Euro Umsatz generiert. Hier seien vor allem die Einheimischen eine große und entscheidende Zielgruppe. Diese auch als solche wahrzunehmen und die Akzeptanz des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern zu fördern sei eine Chance für die Branche im Land. "Das heißt, die Menschen vor Ort mitzunehmen, auch Bewusstsein zu schaffen, auch vielleicht mal zu argumentieren und klar zu kommunizieren, warum die Preise auch steigen müssen, damit nämlich auch Löhne und Gehälter entsprechend steigen können", erklärte Heinsohn. So entspräche etwa der Preisanstieg von 16 Prozent für Übernachtungen in der Hotellerie dem Anstieg des Personalaufwandes im Gastgewerbe über die vergangenen fünf bis sechs Jahren.

