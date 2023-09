Gutes Wetter: Diese Freibäder sind in Hamburg noch geöffnet Stand: 05.09.2023 13:35 Uhr Spätsommerliche Temperaturen in Hamburg laden nochmal zum Schwimmen unter freiem Himmel ein. Bäderland hat daher noch neun Freibadstandorte in Betrieb.

Die aktuell warmen Temperaturen machen es möglich: 9 von 14 Freibadstandorte von Bäderland in Hamburg sind noch in Betrieb. Das sei für diese Jahreszeit eher ungewöhnlich, so Pressesprecher Michael Dietel. "Wir sind schon in einer Saisonverlängerung aufgrund der Wetterlage von vergangener Woche", so Dietel.

Drei Sommerfreibäder noch geöffnet

Zusätzlich zu den Ganzjahresfreibadangeboten an den Standorten Festland, MidSommerland, Bille-Bad, Familienbad Rahlstedt, Parkbad, Holthusenbad und Kaifu-Bad haben die Sommerfreibäder Bondenwald, Billstedt und nochmal das Kaifu-Bad geöffnet. Und das "trotz der niedrigen Nachttemperaturen, bei denen das Wasser auch immer wieder stark auskühlt", wie Dietel gegenüber NDR 90,3 betont.

Saison wird wetterabhängig beendet

Die Sommerfreibäder von Bäderland sollen auch über das kommende Wochenende hinaus noch "bis auf Weiteres" geöffnet bleiben. Denn man starte und beende die Saison wetterabhängig, so Dietel. Anders als Bäder im Umland.

Trotzdem gehe man nicht von überfüllten Freibädern oder Liegewiesen aus, denn die Ferien- und Urlaubszeit seien beendet.

Keine kurzfristige Wiedereröffnung

Andere Freibäder hätten schon geschlossen und würden trotz des Wetters auch nicht wieder geöffnet, weil diese nicht in Verbindung mit einem Hallenbad betrieben werden. Hier besteht "keine Möglichkeit des Aufwärmens", erklärt Dietel.

Die bereits geschlossenen Bäder "jetzt kurzfristig wieder zu öffnen ist nicht möglich, da die Wassertechnik bereits ausgestellt ist und wir nach Wiederaufnahme der Aufbereite noch eine erneute Beprobung und Freigabe durch ein Hygieneinstitut benötigen. Das dauert in der Regel weitere zehn Tage".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.09.2023 | 07:12 Uhr