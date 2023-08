Stand: 16.08.2023 19:39 Uhr Göttingen: Freibad am Brauweg bleibt weiter geschlossen

Das Freibad am Brauweg in Göttingen wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Wie die Betreiber mitteilten, wurden weitere undichte Rohrleitungen gefunden. Die Sanierung des größten Freibades der Stadt dauert demnach weiter an. Seit Oktober vergangenen Jahres wird das Bad saniert. Ursprünglich sollte das Freibad Ende September wieder geöffnet werden. Eine Wiedereröffnung sei nun jedoch erst im Mai 2024 möglich.

