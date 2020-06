Stand: 11.06.2020 16:05 Uhr

Erst tropisch-schwül, dann Unwetter

Tropisch-schwüle Temperaturen und ein Mix aus Sonne, Quellwolken und Gewittern erwarten die Norddeutschen am Wochenende. "Wo genau Gewitter auftreten, lässt sich nicht exakt vorhersagen", sagt Michael Knobelsdorf vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Doch dort, wo die Niederschläge herunterkommen, muss mit teils schweren Unwettern gerechnet werden.

Temperaturen von bis zu 30 Grad

Aber der Reihe nach: Am Freitag zieht das derzeitige Regenband ab, es wird zunehmend schön und trocken bei angenehmen Temperaturen um die 22 Grad in Hamburg. In der Nacht zu Sonnabend können von Osten her einzelne Schauer und Gewitter durchs Land ziehen, der Tag startet aber trocken und sonnig - ideal für ein Frühstück auf Terrasse oder Balkon. Es wird im Laufe des Tages tropisch-warm mit Temperaturen von bis zu 30 Grad im südlichen Niedersachsen, an den Küsten und auf den Inseln bleibt es angenehm bei 18 bis 22 Grad.

Ab der zweiten Tageshälfte Gewitter

Wer das schöne Wetter jedoch genießen will, sollte sich früh aufmachen, denn im Tagesverlauf ziehen Quellwolken auf, die ab der zweiten Tageshälfte Gewitter mit Unwetterpotenzial bringen. Starkregen, Hagel und damit verbundene heftige Windböen sind möglich und können dem Badesee-Besucher oder dem Grill-Fan im Park gefährlich werden. "Man sollte den Himmel beobachten und gesunden Menschenverstand walten lassen, um sich rechtzeitig in Sicherheit zu begeben", rät Wetterexperte Knobelsdorf den Menschen, die sich im Freien aufhalten wollen.

Tropisch-milde Nacht

Feuchte Luftmassen überschwappen Norddeutschland von Osten her kommend - die Unwetterlage entwickelt sich schnell und lokal. "Deshalb kann es passieren, dass in dem einen Ort Land unter herrscht, während wenig entfernt nichts von Gewittern zu spüren ist", sagt Knobelsdorf.

Auch die Nacht bleibt tropisch-mild, zunächst mit Gewittern, in der zweiten Nachthälfte beruhigt sich dann das Wetter.

Ähnliche Wetterlage am Sonntag

Am Sonntag erwartet die Norddeutschen eine ähnliche Wetterlage, allerdings bei etwas niedrigeren Temperaturen von bis zu 27 Grad im südlichen Niedersachsen. Zunächst ist es meist wolkig, im Tagesverlauf oft stark bewölkt und teils kräftige Gewitter oder gewittrige Starkregenfälle. Im Nordosten bleibt es am längsten sonnig, mit Gewittern ist dort kaum zu rechnen.

Neue Woche startet auch warm und nass

In der Nacht zum Montag gibt es weiterhin teils kräftige und gewittrige Regenfälle. Gewitter und Regen lassen aber nach, es bleibt in der neuen Woche weiterhin warm.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.06.2020 | 14:00 Uhr