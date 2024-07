Stand: 22.07.2024 07:31 Uhr Blitzeinschlag setzt Mehrfamilienhaus in Sarstedt in Brand

In Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ist am Sonntagnachmittag ein Blitz in das Dach eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Laut Polizei fing dabei der Dachstuhl Feuer. Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr habe den Brand zwar gelöscht, aber das Haus sei durch das Feuer zunächst nicht mehr bewohnbar, so ein Polizeisprecher. Am Montag sollen Experten untersuchen, wie groß der Schaden ist.

