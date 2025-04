Koalitionsverhandlungen: SPD und Grüne einigen sich in ersten Punkten Stand: 03.04.2025 16:12 Uhr In Hamburg haben sich SPD und Grüne auf erste Eckpunkte eines neuen Koalitionsvertrags verständigt. In einer ersten Zwischenbilanz betonten sie das Ziel von schnelleren Planungsverfahren und weniger Bürokratie.

Die finanziellen Rahmenbedingungen der kommenden Jahre standen am Anfang der Gespräche. Weil nach der Öffnung der Schuldenbremse im Bund Milliarden in Straßen, Schienen und Schulen fließen sollen, ging es bei den Koalitionsgesprächen in Hamburg auch um schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.

SPD und Grüne in Naturschutzfragen einig

Rot-grün in Hamburg will entsprechende Pläne im Bund unterstützen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): "Also gerade diese Stichtagsregelung, dass irgendwann mal Schluss mit weiteren Einwendungen ist, das ist ein wichtiger Punkt." Nicht eine einzelne Feldlerche oder einzelne Pflanze würde im Fordergrund der Betrachtung stehen, sondern die Art. Gerade beim Konflikt um Naturschutzfragen ziehen auch die Grünen mit am Strang, betonte deren Spitzenkandidatin Katharina Fegebank: "Wir wollen auch richtig den Turbo zünden und das machen."

Hamburgs Verwaltung soll digitaler werden

Dazu soll Hamburgs Verwaltung weiter digitalisiert, aber auch entbürokratisiert werden. Im Kulturbereich drohen in Hamburg keine drastischen Kürzungen, wie in anderen Bundesländern. Außerdem will die Stadt in Wissenschaft und Forschung investieren und zu einem wichtigen Standort für künstliche Intelligenz werden.

