Touré zu EU-Asylreform: "Humanitäre Standards nicht vergessen" Stand: 28.09.2023 11:41 Uhr Angesichts gestiegener Zahlen von Geflüchteten verhandeln die Innenminister der EU-Mitgliedsstaaten über Änderungen am Asylsystem. SH-Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) sagte auf NDR Info, eine EU-Asylpolitik müsse die Menschen vernünftig und fair verteilen - und humanitäre Standards einhalten.

Vor den Beratungen der EU-Mitgliedsstaaten heute in Brüssel äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuversichtlich: "Wir werden das neue gemeinsame Europäische Asylsystem verabschieden, das einen Solidaritätsmechanismus zur Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen vorsieht", sagte er der "Wirtschaftswoche".

Weitere Informationen Warum die EU-Asylreform nun möglich ist Die Bundesregierung hat offenbar ihre Blockade der geplanten Krisenverordnung aufgegeben. Worum geht es dabei und wie geht es weiter? Ein FAQ von tagesschau.de. extern

Bundesregierung lehnte "Krisenverordnung" bislang ab

Mit der geplanten Asylrechts-Änderung soll unter anderem die "irreguläre Migration" in die EU begrenzt werden. Bisher hatte die Bundesregierung ein Kernelement der Reform, die sogenannte Krisenverordnung, vor allem wegen Kritik der Grünen abgelehnt. Die "Krisenverordnung" sieht vor, dass bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden kann, in dem Menschen streng abgeschottet festgehalten werden können. Außerdem wären Mitgliedsstaaten nicht mehr verpflichtet, Asylbewerber zurückzunehmen, für die sie eigentlich zuständig sind, die aber in einen anderen EU-Staat weitergereist sind, wie tagesschau.de berichtet. Die Befürchtung der Grünen: In Krisensituationen könnten die Schutzstandards für Migranten in einer Weise abgesenkt werden, die sie für inakzeptabel halten.

Scholz drängte am Mittwoch im Bundeskabinett aber offenbar mit Erfolg darauf, dass die EU-"Krisenverordnung" mitgetragen werden müsse. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich optimistisch, dass der Weg für eine Einigung nun frei sei.

SH-Sozialministerin Touré: "Große Herausforderung für die Kommunen"

Nötig ist so eine Einigung auch aus Sicht vieler Kommunen im Norden. In Schleswig-Holstein etwa hatten Landräte und Oberbürgermeister vor einer Woche einen Brief an die Sozial- und Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) geschrieben. Darin beklagten sie, dass die Lage dramatisch sei und sich viele Kommunen seit Monaten im Notfallmanagement befänden. Sie wüssten nicht mehr, wie sie eine menschenwürdige Unterbringung einschließlich der sozialen Betreuung gewährleisten können. Im Interview auf NDR Info sagte Touré am Donnerstag, "dass die Zahlen jetzt gerade Richtung Herbst noch massiver steigen als wir vorher vermutet haben". Deshalb bringe das Land weitere Maßnahmen auf den Weg, um zusätzliche Plätze zu schaffen. "Ich glaube, die Situation vor Ort ist sehr angespannt. Das ist eine große Herausforderung für die Kommunen in Schleswig-Holstein", sagte Touré.

Weitere Informationen Grenzkontrollen ja oder nein: Zerbricht Europa an der Flüchtlingsfrage? Derzeit erreichen wieder mehr Migrantinnen und Migranten die EU. Nun beraten die EU-Innenminister über das weitere Vorgehen beim EU-Migrations- und Asylpakt. Wie können die EU-Staaten das Problem gemeinsam lösen? mehr

"Wenn alle ihrer Verantwortung gerecht werden, kann man Krisen bewältigen"

Allerdings müsse es ein besser funktionierendes Zusammenspiel mit den anderen für die Asylpolitik zuständigen Ebenen geben, so Touré. "Auf europäischer Ebene braucht es einen vernünftigen Rahmen. Auf Bundesebene braucht es eine Strategie und eine Finanzierung, die so gesichert ist, dass man jedes Jahr weiß als Land und Kommune: Womit muss ich arbeiten?" Das Land trage dann die Verantwortung, die Erstaufnahme zu organisieren, und die Kommunen seien für die dauerhafte Unterbringung und Integration zuständig. "Wenn jede Ebene wirklich ihrer Verantwortung gerecht wird, dann kann man Krisen bewältigen. Und ich glaube, dass wir da noch besser werden können und müssen, jeder auf seiner und ihrer Ebene", sagte Touré.

Touré: Ergebnis von EU-Asylreform "möglicherweise nicht so wie suggeriert"

In Bezug auf die Verhandlungen zur "Krisenverordnung" und den Asylrechtsänderungen auf EU-Ebene sagte die Landesministerin, dass die Ergebnisse möglicherweise nicht so sein werden, "wie man sie gerade monatelang proklamiert und damit ein Stück weit suggeriert" habe. "Wir haben als Grüne lange über die EU-Asylreform diskutiert, unter anderem auch über diese 'Krisenverordnung'. Der Kanzler hat dort jetzt ein Machtwort gesprochen und jetzt werden wir sehen, in den nächsten Wochen und Monaten, ob die Begrenzung, die man politisch proklamiert, tatsächlich auch stattfinden wird."

Es brauche eine europäische Asylpolitik, die vernünftig verteilt und fair verteilt, die Migration so organisiert, dass man nicht überfordert ist. "Aber dabei dürfen wir eben nicht humanitäre Standards vergessen."

CDU-Abgeordnete Düpont: Nicht mehr von Notlösung zu Notlösung hangeln

Die niedersächsische Europaabgeordnete Lena Düpont, migrationspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, sagte zur Aufgabe des deutschen Widerstands gegen die "Krisenverordnung", sie würde aus der Entscheidung des Bundeskanzlers noch keine Zeitenwende in dem Fall ableiten. Dazu müsse viel mehr auch auf nationaler Ebene angepackt werden, insbesondere, was die Aufnahmekapazitäten angehe und was die Unterstützung der Kommunen betreffe.

AUDIO: Düpont: Brauchen gemeinsame EU-Vorschriften für Asyl und Migration (7 Min) Düpont: Brauchen gemeinsame EU-Vorschriften für Asyl und Migration (7 Min)

Düpont sagte im Interview auf NDR Info zur EU-Asylpolitik, "dass wir uns jetzt seit über zehn Jahren mehr oder weniger von Notlösung zu Notlösung hangeln". Es brauche aber gemeinsame europäische Vorschriften und Vorgaben für ein Asyl- und Migrationssystem. "Wir sind jetzt so weit, wie wir es bisher noch nicht gewesen sind. Das ist an sich schon ein guter Zustand". Bis Februar solle die neue Asylpolitik die EU-Institutionen passiert haben, sagte Düpont. "Wir haben zwischen den Institutionen Rat, Kommission, Parlament den Zeitplan gemeinsam vereinbart. Das heißt, wir ziehen auch alle gemeinsam an einem Strang." Probleme, die man auf europäischer Ebene lösen könne, müssten endlich auch gelöst werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 28.09.2023 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sozialpolitik Flüchtlinge Europa-Politik