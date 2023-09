"Die lassen sich die Zähne machen": Empörung in MV über Merz-Aussage Stand: 28.09.2023 14:30 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz hat mit seinen umstrittenen Äußerungen zur medizinischen Versorgung von abgelehnten Asylbewerbern Empörung ausgelöst. Er bekommt aber auch Unterstützung aus seinem CDU-Landesverband.

Anderthalb Wochen vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sorgt der CDU-Vorsitzende und Chef der Unions-Bundestagsfraktion Friedrich Merz für neuen Wirbel in der Migrationsdebatte. Merz hatte die Bundesregierung gestern im privaten Sender "Welt" zu schärferen Maßnahmen aufgefordert. Der Christdemokrat hatte mit Blick auf die ärztlichen Leistungen für abgelehnte Asylbewerber behauptet, sie würden "die volle Heilfürsorge" bekommen.

Flüchtlingsrat MV: Mutwillige Stimmungsmache

Weitere Informationen Touré zu EU-Asylreform: "Humanitäre Standards nicht vergessen" Vor dem EU-Innenministertreffen zur neuen Asylpolitik forderte Schleswig-Holsteins Integrationsministerin, Geflüchtete fair zu verteilen. mehr

Merz legte mit diesem Satz nach: "Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine." Der Flüchtlingsrat in Mecklenburg-Vorpommern kritisierte die Aussagen als "mutwillige Stimmungsmache". Merz kenne offenbar die Rechtslage nicht, so die Vorsitzende Ulrike Seemann-Katz. Asylbewerber, die noch im Verfahren seien, könnten sich ebenso wie abgelehnte Asylbewerber "die Zähne gar nicht machen lassen".

"Analoge Leistungen" nur für wenige

Diese Gruppe habe nur Anspruch auf Schmerzbehandlung, das bedeute: "Im äußersten Fall wird der Zahn gezogen - fertig", so Seemann-Katz. Das sehe das Asylbewerberleistungsgesetz vor. Diese eingeschränkte Leistung sei "sehr kritikwürdig". Nur Asylbewerber, die nach 18 Monaten ohne eigenes Verschulden noch immer keinen Bescheid hätten, könnten sogenannte "analoge Leistungen" erhalten. Laut dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung ist diese Gruppe den übrigen Krankenversicherten "nahezu" gleichgestellt. Das sei aber die große Ausnahme, so Seemann-Katz.

SPD-Fraktionschef empört über Merz-Aussagen

Der Fraktionschef der SPD in MV, Julian Barlen, zeigte sich empört über Merz. Der CDU-Chef versuche "mit Falschaussagen die AfD rechts zu überholen". Das sei unwürdig, weil Merz keine Lösungen für die Herausforderungen liefere. Asyl und Migration ließen sich nicht mit Populismus regeln, sondern nur mit verantwortlicher Politik. Dazu gehöre eine humanitäre Verpflichtung und Integration. Wichtig sei aber auch, so Barlen, "die Beachtung der organisatorischen Grenzen und wirksame Regeln auch für Rückführungen".

AUDIO: "Völlig unangemessen": Kritik an Merz-Äußerung über Asylbewerber (5 Min) "Völlig unangemessen": Kritik an Merz-Äußerung über Asylbewerber (5 Min)

Amthor attackiert Bundesinnenministerin Faeser

Unterstützung bekam Merz von seinen Parteifreunden aus Mecklenburg-Vorpommern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor reagierte mit einer Gegenattacke auf die Kritiker wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die hatte Merz ebenfalls Falschbehauptungen vorgeworfen. Faeser solle Merz keine "Haltungsnoten" geben, sondern ihren Job in der Migrationspolitik erledigen. Das Gesundheitssystem stehe wie Kitas und Schulen unter dem Druck "irregulärer Zuwanderung". Die Bundesregierung müsse diese Migration steuern und begrenzen.

AfD gibt sich gelassen

Eher amüsiert beobachtet die AfD in MV die Debatte. Landtagsfraktionschef Nikolaus Kramer meinte, Merz versuche auf der AfD-Welle zu reiten. "Das ist eine sehr populistische Äußerung und eher eine Neiddebatte", so Kramer. Er habe Terminschwierigkeiten in Zahnarztpraxen nicht beobachtet. Statt eines Klein-Klein müsse es um große Lösungen gehen, beispielsweise um einen Schutz der EU-Außengrenzen. AfD-Landeschef Leif-Erik Holm meinte, Merz habe zwar recht, aber er werde seine Aussagen nach der Kritik ohnehin bald wieder zurücknehmen. "Er rudert ja immer wieder zurück", so Holm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.09.2023 | 14:00 Uhr