Synapsen: Keine Angst vor Künstlicher Intelligenz?

Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 23.06.2023 | 06:00 Uhr | von Lucie Kluth/Frederik Schulz-Greve

69 Min | Verfügbar bis 22.06.2028

Ethiker*innen blicken mit Sorge auf die rasante Entwicklung in der KI-Forschung - aber auch mit Gelassenheit. Denn man muss zwischen verschiedenen Dimensionen von künstlicher Intelligenz unterscheiden.



Bislang regulieren KI-Entwickler sich höchstens selbst, und das soll zunächst auch so bleiben. Doch im Alltag steckt viel mehr KI, als das vielen bewusst ist. Deshalb mahnt die Forschung eine Regulation an, wie die EU sie jetzt auf den Weg bringen will. Das gilt auch für das menschliche Feedback, mit dem Anwendungen und Algorithemn optimiert werden sollen - und hier besteht noch immer eine regulatorische Lücke.



Frederik Schulz-Greve hat mit Wissenschaftler*innen gesprochen, die sich mit den ethischen Grundlagen und Folgen der Anwendung von Künstlicher Intelligenz beschäftigen. Im Gespräch mit Host Lucie Kluth erklärt er, wo Potenziale liegen, warum Hochschulen auch angstbefreit an den Umgang mit ChatGPT herangehen könnten, wie Crowdworker Feedback geben und was all das zum Beispiel mit der Entwicklung von Antibiotika zu tun hat.