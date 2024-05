Sangbakembi-Ngounou C, Costantini C, Longo-Pendy NM, Ngoagouni C, Akone-Ella O, Rahola N, Cornelie S, Kengne P, Nakouné ER, Komas NP, Ayala D: Diurnal biting of malaria mosquitoes in the Central African Republic indicates residual transmission may be "out of control". Proc Natl Acad Sci U S A. 2022;119(21):e2104282119. doi: 10.1073/pnas.2104282119 extern