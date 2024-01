Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 12.01.2024 | 06:00 Uhr | von Lucie Kluth / Nele Rößler / Yasmin Appelhans

67 Min | Verfügbar bis 11.01.2029

Spätestens seit dem Genmais-Skandal um das Monsanto-Herbizid "Roundup" Mitte der 1990er-Jahre sind gentechnisch veränderte Nutzpflanzen für viele vom Teufel. Doch fragt man bei Agrarforschern und Biologen nach, zeichnet sich ein anderes Bild: Moderne Gentechnik, so der weitreichende Konsens, sei eine Chance, Ackergifte zu reduzieren und den Welthunger zu stillen. Und streng genommen passiert bei konventioneller Züchtung auch nichts anderes als eine Genomveränderung der Pflanzen.



Nele Rößler und Yasmin Appelhans sind der Frage nachgegangen, warum Gentechnik so einen schlechten Ruf hat. Im Gespräch mit Host Lucie Kluth nehmen sie uns mit in ein Institut für gentechnische Pflanzenzüchtung im Harz, berichten von aggressiver PR für die Technologie, kontroversen Argumenten von Ökobauern und gehen Gerüchten um Gesundheitsrisiken auf den Grund.



HINTERGRUNDINFORMATIONEN



Peter Laufmann - Urteil zu Goldenem Reis: Greenpeace siegt vor Gericht.

https://www.agrarheute.com/politik/urteil-goldenem-reis-greenpeace-siegt-gericht-606262



Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz: Genome Editing und klassische Gentechnik.

https://www.bmuv.de/faq/was-ist-der-unterschied-zwischen-genome-editing-und-klassischer-gentechnik



Arzneimitteln und Gentechnik: Jeder zweite neu zugelassene Wirkstoff ist gentechnisch hergestellt.

https://www.transgen.de/aktuell/2579.arzneimittel-wirkstoff-gentechnik.html



Reaktionen von Forschenden zur Zulassung der CRISPR-Gentherapie: (16. November 2023)

https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/rapid-reaction/details/news/erste-crispr-gentherapie-zugelassen/



Studie zur Sicherheit von genetisch veränderten Pflanzen.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/07388551.2013.823595?scroll=top&needAccess=true



Zurückgezogene Studie zu Krebsrisiko durch gentechnisch veränderten Mais.

https://doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005



Fragen und Antworten zu GVO-Regulierung in der EU.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/MEMO_04_102



Nationale Akademie der Wissenschaften: Leopoldina und DFG fordern wissenschaftsbasierte Positionierung in der EU-Debatte um neue genomische Techniken in der Pflanzenzucht.

https://www.leopoldina.org/presse-1/nachrichten/leopoldina-und-dfg-fordern-wissenschaftsbasierte-positionierung-in-der-eu-debatte-um-neue-genomische-techniken-in-der-pflanzenzucht/



Studie zu CO2-Einsparungen von gentechnisch veränderten Ackerpflanzen.

https://doi.org/10.1016/j.tplants.2022.01.004



Frontiers in Sustainable Food Systems: Einsatz von gentechnisch veränderten Ackerpflanzen bei der Bekämpfung des Klimawandels.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.685801



Eurobarometer: Umfragen zur Einstellungen der Menschen in Europa unter anderem zu gentechnisch veränderten Organismen.

https://europa.eu/eurobarometer/screen/home



Mehr Hintergrund zu dieser Folge:

www.ndr.de/nachrichten/info/podcastsynapsen360.html