Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 12.06.2020 | 12:00 Uhr | von Lucie Kluth/Guido Meyer

44 Min

Die Pläne der Weltraumforschung sind riesig: Der Mond ist wieder in. Alle wollen hinfliegen - auch, um dort zu bleiben. Doch warum wird der Erdtrabant gerade jetzt wieder so spannend? Und was müssen wir noch erfahren, bevor eine Existenz auf dem Mond überhaupt realsitisch denkbar wird? Wissenschaftsjournalist Guido Meyer nimmt Host Lucie Kluth mit auf eine kleine Reise - und verrät unter anderem, ob man aus Mondstaub Ziegelsteine machen kann.



Hintergrundinformationen:



Moon - NASA Science: https://moon.nasa.gov |



Artemis - Mission Rückkehr zum Mond: https://www.nasa.gov/specials/artemis/ |



Luna Exploration - ESA's mission: https://www.esa.int/Education/Teach_with_the_Moon/Lunar_Exploration_ESA_s_missions