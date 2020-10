Synapsen: Die Hoffnung aus dem Stickstofftank Stand: 24.09.2020 14:00 Uhr Die Blutproben für die beiden Erreger lagern nur wenige Zentimeter nebeneinander: Das Ebola-Vakzin dient Hamburger Forschern als Blaupause für eine Impfung gegen das Coronavirus.

Dabei wurde Ebola international jahrzehntelang kaum beachtet. Mehr als 20 Mal brach die Seuche in Afrika aus. Für die beteiligten Impfstoffforscher war es ein kräftezehrender Langstreckenlauf, bis die WHO den Kampf erst kürzlich für erfolgreich erklärte. Was hat die Wissenschaft gelernt? Und warum ging es nicht schneller?

Die Auslandsreporterin Fiona Weber-Steinhaus war dem Ebola-Impfstoff auf der Spur, von den ersten Spritzen an Testpersonen im Ost-Kongo bis zur Produktion im niedersächsischen Burgwedel. Sie hat mit deutschen Infektiologinnen gesprochen, mit Überlebenden der Epidemie in der Provinz Nord-Kivu und mit Rebellen, die Werbung für die Impfung machten. Im Podcast mit Host Maja Bahtijarević erzählt sie, wie das Forscherteam arbeitet, wie die ersten Dosen verimpft wurden und warum wilde Gerüchte in der Bevölkerung im Kongo oft gar nicht so viel anders waren als heute in der Corona-Krise in Deutschland.

AUDIO: (17) Die Hoffnung aus dem Stickstofftank (57 Min)

