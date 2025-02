Neue Warnstreiks bei der Post - Ver.di: "Wir meinen es ernst" Stand: 04.02.2025 13:26 Uhr Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post heute erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Auch in Norddeutschland kann es zu Verzögerungen kommen.

Ver.di-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis sagte: "Wir meinen es ernst und wir sind bereit, für unsere Forderungen zu kämpfen." Bundesweit soll der Gewerkschaft zufolge "in ausgewählten Briefzentren" die Arbeit niedergelegt werden, wie ver.di heute mitteilte. Die Gewerkschaft hatte in der Tarifrunde bereits zu mehreren Warnstreikwellen aufgerufen. Dadurch verzögerte sich die Zustellung von Millionen von Briefen, auch viele Pakete blieben vorübergehend liegen.

Streiks in Briefzentren in Niedersachsen und Paketzentrum in Bremen

In Niedersachsen werden heute nach Gewerkschaftsangaben die Briefzentren in Göttingen, Braunschweig, Osnabrück und Oldenburg bestreikt. Auch das Paketzentrum im Bremer Güterverkehrszentrum sei betroffen.

"In der zweiten Verhandlungsrunde in der letzten Woche gab es kaum Bewegung und keine greifbaren Verhandlungsergebnisse", kritisierte ver.di Landesfachbereichsleiter Thomas Warner. "Stattdessen hieß es von den Arbeitgebern, die Forderungen der Beschäftigten seien nicht finanzierbar. Diese Sichtweise ist für uns nicht akzeptabel." Nur mit deutlichen Lohnsteigerungen für die Beschäftigten ließen sich die noch immer hohen Lebenshaltungskosten bewältigen, so Warner.

Auch Ausstände in Mecklenburg-Vorpommern und Bundesländern im Süden

Auch in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich Post-Mitarbeitende laut ver.di an den Warnstreiks - etwa im Zustellzentrum in Roggentin. Unter anderem in und um Rostock könne es in den kommenden Tagen sein, dass Briefsendungen verspätet zugestellt werden. Die Streiks würden in den kommenden Tagen noch ausgeweitet.

Weitere Warnstreikschwerpunkte gibt es ver.di zufolge in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - mit den Auswirkungen der dortigen Streiks ist aber auch in Norddeutschland zu rechnen.

Folgen wohl ab Mittwoch spürbar

In Briefzentren werden Sendungen sortiert und dann an Zustellstützpunkte weitergeleitet, wo Postbotinnen und -boten die Briefe mitnehmen und dann ausliefern. Die Folgen des erneuten Warnstreiks dürften bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern daher ab Mittwoch zu spüren sein.

In der vergangenen Woche hatte ver.di bereits an drei Tagen mehrere Standorte der zum Logistik-Konzern DHL gehörenden Post bestreikt.

Nächste Verhandlungsrunde ab 12. Februar

Ver.di fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten des Bonner Konzerns. Außerdem müsse es für die Post-Mitarbeitenden eine Entlastung durch zusätzliche Freizeit geben: Es gehe um drei Tage mehr Urlaub sowie einen zusätzlichen Urlaubstag für ver.di-Mitglieder.

Der niedersächsische Fachbereichsleiter Warner kündigte für die nächsten Tage weitere Warnstreiks bei der Post an. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 12. und 13. Februar 2025 angesetzt.

Post zu Warnstreiks: "Überflüssig und nicht nachvollziehbar"

In den vergangenen Wochen gab es schon mehrfach Aktionen der Gewerkschaft, unter anderem war Mecklenburg-Vorpommern davon stärker betroffen. Die Post hatte die bisherigen Warnstreiks als "überflüssig und überhaupt nicht nachvollziehbar" bezeichnet. Das Unternehmen habe "transparent dargelegt", warum der Spielraum für Lohnerhöhungen gering sei. Stattdessen müsse die Sicherung von Arbeitsplätzen "für beide Seiten das A und O sein", so das Unternehmen.

