Stand: 04.02.2025 13:36 Uhr Poststreik am Dienstag in Lübeck

Ab 15 Uhr am Dienstagnachmittag (04.02.) ruft die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten im Briefzentrum in Lübeck zur Arbeitsniederlegung auf. Das teilte der stellvertretende ver.di-Bezirksgeschäftsführer Markus Ameln mit. Bereits in der vergangenen Woche gab es bundesweite Streiks. Wie lange die Proteste noch andauern, hängt laut Gewerkschaft vom nächsten Angebot der Arbeitgeber ab.

Nach Angaben der Post liegen die Auswirkungen durch den Warnstreik im einstelligen Prozentbereich. Eine Sprecherin teilte außerdem mit, die neuerlichen Warnstreiks seien nicht nachvollziehbar. Man habe sich auf konstruktive Gespräche in der dritten Verhandlungsrunde am 12. und 13. Februar geeinigt.

