NDR Info Wahl: Das Triell Sendung: NDR Info | 27.09.2022 | 18:00 Uhr 60 Min | Verfügbar bis 27.09.2024

Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober treffen die Spitzenkandidaten Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) in einem Triell aufeinander. Susanne Stichler und Jan Starkebaum moderieren die Sendung.