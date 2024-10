Gefahrgut auf Usedom geborgen - Straßensperrungen aufgehoben Stand: 23.10.2024 17:52 Uhr Bei Bauarbeiten sind auf einem ehemaligen russischen Stützpunkt in Ahlbeck am Dienstag mehrere Kartuschen freigelegt worden, die ein gefährliches Gas-Gemisch enthalten. Der Munitionsbergungsdienst hat am Mittwoch 800 Behälter geräumt.

Am Mittwoch sind in Ahlbeck (Landkreis Vorpommern-Greifswald) 800 Kartuschen vom Munitionsbergungsdienst geborgen worden, die ein Gemisch aus verschiedenen Chemikalien enthalten. Die Sperrung der Hauptverkehrsstraße nach Swinemünde ist inzwischen aufgehoben worden. Die Einsatzkräfte entfernten mit Schutzanzügen und Gasmasken die etwa fünf mal 20 Zentimeter großen Kartuschen, die am Dienstag bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Stützpunkt des russischen Militärs in der Nähe der polnischen Grenze gefunden worden war.

Baggerfahrer fühlte sich "wie betrunken"

Auf dem Gelände soll eine neue Sportanlage entstehen. Bei Baggerarbeiten für eine Löschwasserzisterne war der Fahrer auf die Kartuschen gestoßen, aus denen eine Substanz ausgetreten war. Laut Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken soll in den Kartuschen unter anderem Chlor gefunden worden sein, das Gas-Gemisch gilt als potenziell krebserregend. Der Baggerfahrer habe sich am Dienstag wie betrunken gefühlt, soll aber wieder wohlauf sein.

Nach Angaben des Munitionsbergungsdienstes handelt es sich bei den Kartuschen um Nebelkörper, die mit Hexachlorethan gefüllt sind. Auch Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Die Kartuschen sollen in Gefahrguttonnen zunächst nach Mellenthin und anschließend weiter ins niedersächsische Munster gebracht werden, wo sich ein Bundeswehrstandort befindet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.10.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald