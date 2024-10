Ministerpräsidentenkonferenz: Migration und Rundfunk-Reform im Fokus Stand: 23.10.2024 15:40 Uhr Die Regierungschefs der Länder treffen sich von heute bis Freitag zur Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig. Sie beraten unter anderem über die Reformpläne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Migrationspolitik. Niedersachsens Ministerpräsident Weil zweifelt an einer Einigung zur Migration.

Den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) hat am 1. Oktober 2024 Sachsen übernommen. Der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) dringt weiter auf eine schärfere Asylpolitik. Die Zahl der 170.000 Asylanträge, die bis Ende September in Deutschland gestellt wurde, sei zu hoch. Sachsen fordert unter anderem Zurückweisungen an den Grenzen, einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und die Durchführung von Asylverfahren in Nicht-EU-Ländern. Über Ergebnisse der Beratungen der MPK wird voraussichtlich am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz informiert.

Kretschmer: Grundrecht auf Asyl "anpassen"

Kretschmer sprach sich im Vorfeld für eine Verfassungsänderung zur Bewältigung der Migrationskrise aus. "Wir brauchen endlich einen Asylfrieden", sagte er dem "Tagesspiegel". (Dienstag). Das Grundrecht auf Asyl sei zwar ein zentraler Pfeiler des Grundgesetzes, aber es müsse an die aktuelle Situation angepasst werden.

Nach der Landtagswahl hat die CDU in Sachsen gerade Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung mit BSW und SPD begonnen.

Weil zweifelt an Einigung zur Migration

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist skeptisch, dass es eine Einigung in der Migrationsdebatte geben wird. Er sei unsicher, "ob es tatsächlich diesmal wieder gelingen wird, zwischen den 16 Ländern zu einem Konsens zu gelangen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Es sei außerordentlich schwer, "in diesen Vorwahlzeiten über konkrete Sacharbeit auch gemeinsam Fortschritte zu erzielen". So sei etwa beim Thema Zurückweisungen an den deutschen Grenzen sehr klar, dass die Forderungen der CDU nicht dem europäischen Recht entsprächen. Es sei nicht gut, den Bürgerinnen und Bürgern vorzugaukeln, es gebe einen Hebel, wenn man gleichzeitig wisse, dass man damit vor Gerichten nicht durchkommen werde. "Das trägt nicht zur Glaubwürdigkeit von Politik bei", betonte Weil.

Kommunen wollen mehr Geld für Geflüchtete

Auch mit der Kritik der Kommunen an den hohen Belastungen bei der Unterbringung von Geflüchteten müssen sich die Länderchefs auseinandersetzen. Der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer forderte vor dem Treffen in Leipzig mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Geflüchteten. "Die Finanzierung der Flüchtlingskosten muss so dynamisch sein wie die Flüchtlingszahlen", sagte der Sozialdemokrat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der Bund müsse die "erheblichen finanziellen Aufwendungen" der Kommunen abfedern, auch für die nicht dem Asylrechtskreis unterliegenden Ukraine-Flüchtlinge. Zugleich kritisierte Schweitzer, die Union bestehe beim Sicherheitspaket auf Maximallösungen und verhindere auch wichtige politische Maßnahmen beim Thema Migration. "Wir brauchen schnelles Handel und keine Blockaden", sagte Schweitzer.

Bund und Länder hatten sich im vergangenen Jahr nach monatelangem Streit auf eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten geeinigt. Der Bund zahlt für jeden Asyl-Erstantragssteller eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro und nicht mehr wie früher eine jährliche Gesamtsumme von rund 3,7 Milliarden Euro.

Reform und Finanzbedarf für Rundfunkanstalten

Ein weiterer Punkt sind die Beratungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dabei geht es um Reformen in den Anstalten und um das zur Verfügung stehende Geld ab dem kommenden Jahr. Die zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hat eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf monatlich 18,94 Euro ab Januar empfohlen.

Die Länder müssten ein Plus einstimmig beschließen. Allerdings gibt es Widerstände gegen die Erhöhung, etwa aus Bayern und Sachsen-Anhalt. Der Rundfunkbeitrag ist seit drei Jahren nicht mehr gestiegen.

Campact will gegen Programm-Kürzungen protestieren

Die Kampagnenorganisation Campact hat für Freitag Protest vor der Kongresshalle am Zoo, dem Tagungsort der Länderchefs, angekündigt. Sie wendet sich gegen die geplanten Kürzungen bei den öffentlich-rechtlichen Programmangeboten und die mögliche Schließung von TV- und Radiosendern.

Bereits am Mittwoch wurde vor dem MPK-Tagungsgebäude in Leipzig eine Petition für den Erhalt des Senders 3sat übergeben. Die Petition richtet sich unter dem Titel "Rettet 3sat! Rettet unsere Kultur!" an die Rundfunkkommission, die Ministerpräsidentenkonferenz sowie an Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Zu den zunächst 149.000 Unterzeichnenden der Online-Petition gehören die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorff, die Schriftstellerinnen Elke Heidenreich und Sybille Berg sowie die Schauspielerinnen Iris Berben und Sandra Hüller.

Die Rundfunkkommission plant, 3sat mit Arte zusammenzulegen. Bei der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks droht insgesamt die Schließung von bis zu fünf TV-Spartensendern und 16 Hörfunkkanälen. Der Reformentwurf sieht auch strengere Beschränkungen für die Textangebote der Öffentlich-Rechtlichen im Internet vor.

