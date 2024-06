Mitdiskutieren: Wie schädlich ist zu viel Tourismus? Stand: 26.06.2024 11:41 Uhr Unter zu vielen Touristen leiden nicht nur Metropolen wie Venedig. Auch an beliebten Reisezielen in Norddeutschland gibt es immer wieder Probleme mit "Overtourism". Darum geht es heute ab 18 Uhr bei NDR Info live.

Anwohner in St. Peter-Ording beschweren sich im Sommer über lange Schlangen beim Bäcker und im Harz steckt man im Winter im Autostau und in langen Schlangen vor den wenigen Liften. Im NDR Info Livestream wollen wir hier und auf Youtube mit Ihnen diskutieren: Haben Sie sich schon mal über zu viele Touristen aufgeregt? Wohnen Sie sogar in einer Region, die unter „Overtourism“ leidet? Und was sind Ihre Strategien dagegen?

Darüber diskutiert Moderator Peter Jagla mit folgenden Gästen:



Prof. Bernd Eisenstein , Deutsches Institut für Tourismusforschung von der FH Westküste in Heide

, Deutsches Institut für Tourismusforschung von der FH Westküste in Heide Heike Horn, Bürgermeisterin von Langeoog

Bürgermeisterin von Langeoog Jon Andrea Florin, FAIRunterwegs, einer tourismuskritischen Fachstelle aus der Schweiz

An Ferienorten fehlt es an bezahlbarem Wohnraum

In vielen Ferienorten fehlt es an bezahlbaren Wohnungen für die Einheimischen, weil der Tourismus das Angebot knapp und teuer macht. Einige aus den betroffenen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sagten in einer #NDRfragt-Umfrage, sie könnten sich deswegen die Miete kaum noch leisten. Kornelia (55) aus Nordfriesland schrieb: "Jede noch so kleine freie Fläche wird mit Ferienwohnungen und Hotels bebaut." Wenn sich weniger bezahlbare Wohnung fänden, fehle es dann letztlich auch an Angestellten für die Unternehmen. Auch darüber wollen wir sprechen und wie mögliche Lösungen aussehen können.

