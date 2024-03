MV-Tourismusbeauftragter sorgt sich um in die Jahre gekommene Angebote Stand: 02.03.2024 08:33 Uhr Der Landestourismusbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern schlägt Alarm. Die touristischen Produkte und Angebote im Nordosten seien in die Jahre gekommen, und es fehle an qualitativen Verbesserungen.

Mecklenburg-Vorpommern ist als Urlaubsland immer noch beliebt, doch der Landestourismusbeauftragte Tobias Woitendorf schlägt Alarm. Andere Urlaubsziele gewinnen gegenüber MV an Boden. "Wir sind eher in einer Situation des Verwaltens früherer Erfolge. Irgendwann kommt der Punkt, wo es zu spät ist, um vor einem großen Knall oder einem wirklichen Abschwung noch gegenzusteuern", warnt Woitendorf.

Fehlender qualitativer Anstieg im Tourismus

Dem Tourismusbarometer des Ostdeutschen Sparkassenverbandes zufolge erreichte Mecklenburg-Vorpommern 2023 zwar mit 32,2 Millionen Übernachtungen die Zahlen aus dem Vorjahr, gemessen am Zuwachs (plus 1,2 Prozent) sei das Bundesland aber deutsches Schlusslicht auf hohem Niveau. Aus Sicht Woitendorfs wäre ein geringes Wachstum völlig in Ordnung, wenn es mit einem qualitativen Anstieg einhergehe. Das sei aber in MV insgesamt betrachtet nicht der Fall. "Da würden wir uns in die Tasche lügen."

Laut Woitendorf gebe es seit Jahren Signale, dass in der Branche im Nordosten etwas ins Wanken gerate und die Dynamik bei den Investitionen, beim Produkt und der Attraktivität leide. Mitbewerber Schleswig-Holstein entwickle sich sowohl quantitativ als auch qualitativ ganz anders. MV verliere im Wettbewerb an Boden. "Dabei haben wir Potenzial, wie müssen es nur nutzen."

Internationalen Tourismus-Börse in Berlin

Ein wichtiger Termin sei die am Dienstag beginnende Internationale Tourismus-Börse (ITB). Mecklenburg-Vorpommern ist mit mehreren Partnern am Gemeinschaftsstand der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) vertreten. Ebenfalls dabei ist die Arcona-Hotelgruppe, die Reederei A-Rosa und das Meeresmuseum Stralsund. Die ITB Berlin 2024 beginnt am Dienstag, den 5. März, und endet am Donnerstag. Auf der ITB Berlin im vergangenen Jahr stellten rund 5.500 Aussteller aus 161 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen mehr als 90.000 Besucher vor.

